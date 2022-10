I prezzi di benzina e diesel risalgono: tutti gli aumenti

Tornano ad aumentare, per la prima volta da fine agosto, i prezzi dei carburanti. Di nuovo in salita benzina e diesel, e non solo, nonostante le quotazioni dei prodotti raffinati siano abbiano subito una lieve flessione, dopo una serie di rialzi. Il segno “+” torna dunque sui listini dei prezzi consigliati alle stazioni di servizio, sebbene siano in lieve calo le medie nazionali dei prezzi praticati, che subiscono gli effetti dei ribassi registrati all’inizio della settimana appena conclusa.

È probabile che già dall’inizio della prossima si assista ancora a rincari diffusi a tutta la Penisola, e quindi a un aumento del prezzo medio.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione è stata effettuata su circa 15 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,644 euro al litro, con una flessione di 3 millesimi.

euro al litro, con una flessione di 3 millesimi. Il prezzo medio della benzina praticato al self service per le compagnie rimane a 1,644 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,642 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,749 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,747 euro al litro, con una flessione di 4 millesimi.

euro al litro, con una flessione di 4 millesimi. Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,748 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,745 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,847 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 1,792 euro al litro, con una flessione di 2 millesimi.

euro al litro, con una flessione di 2 millesimi. Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 1,833 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,706 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,016 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,892 euro al litro, con una flessione di 3 millesimi.

euro al litro, con una flessione di 3 millesimi. Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 1,934 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,808 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,105 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,791 euro al litro, con una flessione di un millesimo.

euro al litro, con una flessione di un millesimo. Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di di 0,796 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,784 euro al litro.

euro al litro. Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,894 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 3,047 euro al chilo, con un aumento di un millesimo.

euro al chilo, con un aumento di un millesimo. Il prezzo medio del metano per le compagnie è di di 3,225 euro al chilo.

euro al chilo. Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 2,903 euro al chilo.

euro al chilo. Il prezzo medio del metano in autostrada è di 3,710 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 3,218 euro al chilo, con una flessione di 2 centesimi.

euro al chilo, con una flessione di 2 centesimi. Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 3,318 euro al chilo.

euro al chilo. Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 3,146 euro al chilo.

euro al chilo. Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 3,422 euro al chilo.

Se ritenete che i prezzi dei carburanti siano troppo alti, qua vi abbiamo parlato di un posto dove è possibile fare benzina risparmiando. La buona notizia per l’Italia è che sarà prorogato ulteriormente il taglio delle accise, come spiegato qua. Una misura importante in attesa di trovare alternative meno costose. Proprio nel nostro Paese è partito un progetto pilota per trasformare i rifiuti in benzina. Ve lo abbiamo illustrato qua.