Nuovo giro di rialzi per benzina e diesel: quanto costano

Dopo i primi rialzi della scorsa settimana, continuano a salire i prezzi dei carburanti. Come previsto, infatti, gli aumenti rilevati nei giorni scorsi in alcune parti d’Italia si sono diffusi a tutta la Penisola, con una sensibile variazione verso l’alto del prezzo medio applicato sia al self service che al servito nei distributori di benzina e diesel. E non solo. Il taglio della produzione di 2 milioni di barili di greggio al giorno – circa il 2% della produzione mondiale – decisa dall’Opec, che sarà attuata partire da novembre, ha già causato uno shock del mercato che avrà forti ripercussioni nel prossimo periodo.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione è stata effettuata su circa 15 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,653 euro al litro, con un aumento di 11 millesimi.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service per le compagnie sale a 1,656 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,645 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,754 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,903 euro al litro, con un aumento di 14 millesimi.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,948 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,810 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,856 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 1,797 euro al litro, con un aumento di 1 centesimo.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 1,840 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,707 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,022 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,903 euro al litro, con un aumento di 14 millesimi.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 1,948 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,810 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,115 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,789 euro al litro, con un aumento di un millesimo.

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di di 0,794 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,783 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,890 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 3,059 euro al chilo, con una flessione di 5 centesimi.

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di di 3,234 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 2,919 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 3,691 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 3,218 euro al chilo, con una flessione di 2 centesimi.

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 3,318 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 3,146 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 3,124 euro al chilo.

