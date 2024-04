Nuovi e importanti bonus saranno rivolti nel 2024 ai giovani, con due carte che promettono di aiutare le famiglie con oltre mille euro. Si tratta, infatti, del bonus cultura diviso nella “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”, due aiuti che fino a qualche mese fa erano concentrati tutti in uno, la 18App che ha cambiato forma.

Come previsto dalla legge di bilancio 2023, infatti, a partire da gennaio 2024 la vecchia 18App è andata in pensione lasciando il posto al più giovane bonus cultura che, come l’aiuto precedente, sarà versato solo a coloro che sono in linea con i requisiti. Ma quali sono e come è possibile spendere il doppio bonus cultura?

Bonus cultura, due carte da mille euro

Il bonus cultura, come detto, va a sostituire l’ex 18App e lo fa in maniera duplice. Sì, perché per un aiuto che va via, due ne arrivano. Il bonus, infatti, è rinato in due diverse carte che potranno essere richieste dai neodiciottenni: la “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito“.

Si tratta di due carte che servono ad aiutare a sostenere spese di genere culturale, con limiti previsti nel decreto del 29 dicembre 2023, n. 225. Come riferisce il governo sul portale dedicato all’agevolazione, infatti, le due carte sono finalizzate allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani.

Chi può presentare domanda?

I beneficiari del bonus sono tutti gli studenti residenti in Italia o che, nei casi necessari, abbiano permesso di soggiorno in corso di validità e che siano parte di nuclei familiari con un indice Isee pari o inferiore a 35 mila euro. Ma bisogna fare una distinzione.

Per quanto riguarda la “Carta della cultura giovani” si tratta di una card che può essere impiegata l’anno successivo rispetto a quello di compimento dei 18 anni.

Per la “Carta del merito”, invece, valgono allo stesso modo i termini di residenza o permesso di soggiorno, ma possono beneficiarne solo coloro che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di 100 o 100 e lode.

Ciò che accomuna le due è il valore di 500 euro e che sono cumulabili tra loro, per un massimo quindi di 1.000 euro.

Come presentare domanda per il bonus

La finestra per presentare la propria domanda si è aperta il 31 gennaio 2024 e rimarrà in vigore fino al prossimo 30 giugno. Per presentare la domanda basterà accedere alla piattaforma dedicata tramite identità digitale, che sia Spid o Carta d’identità elettronica (Cie).

Seguendo tutto l‘iter di presentazione, successivamente verrà reso noto se il bonus (o i bonus) saranno a disposizione del richiedente o meno.

Cosa rientra nel bonus

Sarà possibile utilizzare i due bonus, per un totale di 1.000 euro, per l’acquisto di beni o servizi elencati nel programma fino al termine dell’anno in corso, fino al 31 dicembre 2024 compreso. Sul portale è possibile consultare l’elenco di negozi convenzionati.

L’incentivo, nel dettaglio, può essere usato per comprare biglietti di spettacoli dal vivo, proiezioni al cinema, opere teatrali, ma è previsto anche l’acquisto di libri, abbonamenti, giornali (quotidiani e periodici) anche nel loro formato digitale e musica. La cifra può essere spesa anche per l’ingresso a musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali.

Non sono compresi, invece, videogiochi e abbonamenti a canali o piattaforme di streaming. Il bonus può essere convertito anche in buoni spesa.