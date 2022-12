Giù i prezzi di benzina e diesel nonostante le accise: dove convengono

Alla fine non è arrivata la tanto attesa proroga del taglio delle accise, la misura voluta dal governo Draghi a marzo. Il governo Meloni non ha infatti disposto alcuna misura relativa all’abbassamento delle imposte sulla benzina e sul diesel. Nonostante le quotazioni internazionali in calo dei prodotti petroliferi e le tariffe ferme sui prezzi raccomandati, i prezzi praticati alla pompa in Italia sono in ascesa quasi ovunque. Dal 5 dicembre è entrato in vigore anche l’embargo sul petrolio russo. Gli effetti su prezzi e borsa inizieranno però a vedersi solo nei prossimi giorni.

Il ritorno delle accise pesa mediamente sui listini dei carburanti di tutta Italia, ma ci sono eccezioni. I prezzi di alcune singole compagnie sono infatti in calo. Tra tutte Tamoil, che ha ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di 2 centesimo al litro quelli del gasolio.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione è stata effettuata su circa 15 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,737 euro al litro (+2,9 centesimi).

Il prezzo medio della benzina praticato al self service per le compagnie è di 1,737 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,736 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,835 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,813 euro al litro (in aumento di +2,6 centesimi).

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,815 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,807 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,904 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 1,877 euro al litro (in aumento di 1,5 centesimi).

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 1,918 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,796 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,094 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,953 euro al litro (in aumento di 1,3 centesimi).

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 1,996 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,866 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,161 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,776 euro al litro (in aumento di 0,7 centesimi).

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di di 0,785 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,764 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,869 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 2,362 euro al chilo (in aumento di 6,7 centesimi).

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di di 2,336 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 2,384 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 2,332 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 2,259 euro al chilo (in flessione di 2,4 centesimi).

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 2,302 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 2,227 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 2,164 euro al chilo.

