Fonte: 123RF Compilazione modello 730: processo meno “lunare” ma non privo di complessità

Debutta quest’anno il modello 730 semplificato; un modo per rendere la dichiarazione dei redditi più semplice e veloce, ma con un manuale di istruzioni che sarà di ben 152 pagine, 8 in più rispetto al 2023.

È quanto comunica la Cgia di Mestre, che avvisa di studiare attentamente le istruzioni prima di accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate per evitare errori. Un modello che non è più “lunare”, come veniva definito un tempo per intendere la sua lunghezza e complessità, ma che resta ancora pieno di istruzioni da leggere con attenzione.

Arriva il modello 730 semplificato

C’è da dire che la modalità di presentazione della dichiarazione dovrebbe essere notevolmente semplificata e negli ultimi anni c’è stato un costante aumento nel numero di persone che compilano autonomamente il modello 730, il che potrebbe far pensare che l’intera operazione sia relativamente semplice

Inoltre, da quest’anno è previsto che la modalità di presentazione della dichiarazione sia resa ancora più accessibile rispetto alle edizioni precedenti. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che renderà disponibili ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, all’interno di una sezione dedicata dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, le informazioni in loro possesso. Queste informazioni potranno essere facilmente confermate o eventualmente modificate tramite un percorso guidato, facilitando così il processo di compilazione. Al momento non si sa quanto sarà agevole l’assistenza fornita dall’Agenzia, ma una volta che le informazioni saranno definite, saranno automaticamente inserite nei campi del modello 730. Questo consentirà ai contribuenti di inviare la dichiarazione all’Agenzia in modo efficiente e preciso.

Per coloro che preferiscono non utilizzare questa modalità semplificata, sarà comunque possibile procedere in via ordinaria, inserendo manualmente nuovi dati o modificando quelli già presenti. Questa flessibilità garantirà che ogni contribuente possa scegliere l’opzione che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze.

Le scadenze per i contribuenti Irpef

Per la trasmissione del modello 730 semplificato per l’anno 2024, le scadenze sono molteplici.

A partire dal 30 aprile, i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione precompilata sarà pubblicata sull’area riservata del contribuente. Entro il 15 giugno invece i sostituti d’imposta, i Caf o i professionisti abilitati a cui i contribuenti si sono rivolti entro il 31 maggio effettueranno i controlli sulla regolarità della dichiarazione e trasmetteranno in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il loro risultato finale. Inoltre, consegneranno al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione.

La scadenza del 15 giugno può essere posticipata al 29 giugno, al 23 luglio, al 15 o al 30 settembre, a seconda che il contribuente si sia rivolto al sostituto di imposta, Caf o professionista abilitato entro i rispettivi termini: dall’1 al 20 giugno, dal 21 giugno al 15 luglio, dal 16 luglio al 31 agosto e dall’1 al 30 settembre. A luglio i sostituti d’imposta tratteranno le somme dovute per le imposte o effettueranno i rimborsi.

Entro il 25 ottobre è prevista la scadenza per l’invio del modello 730/2024 integrativo, mentre a novembre il sostituto d’imposta effettuerà la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.