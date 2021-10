Revisione auto più cara dal 1° novembre, ma spunta il bonus

Il 1° novembre 2021 scatta l'aumento del costo per la revisione auto, come previsto dal decreto 129 del 3 agosto 2021, emanato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021.

Per mitigare l'aumento, da quella stessa data prende il via anche il bonus veicoli sicuri, un contributo sotto forma di rimborso della maggiorazione del costo della revisione obbligatoria dei veicoli a motore (che in realtà è l'adeguamento Istat della tariffa ministeriale che era ferma dal 2007). Vediamo insieme come richiedere il bonus e a chi spetta.