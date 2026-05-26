Hai trovato un errore nella certificazione unica? Ferma tutto e non inviare il 730: prima la devi far correggere dal sostituto d'imposta

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire una certificazione unica errata

Ritenere che il Modello 730 Precompilato sia chiavi in mano e non abbia bisogno di un controllo è un grosso errore. Una Certificazione Unica (Cu) errata non corretta prima dell’invio della dichiarazione può trasformare un legittimo rimborso in un debito fiscale, con l’aggiunta di sanzioni che partono dal 30%.

Il contribuente, in questo caso, non è un semplice spettatore, ma l’ultimo responsabile della propria dichiarazione. Ecco esattamente cosa è necessario fare, quali punti della Cu monitorare e come gestire le anomalie prima della scadenza.

Certificazione unica, il confronto incrociato

La prima mossa da fare non è accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, ma recuperare l’ultima busta paga del 2025 (quella di dicembre o la tredicesima). Il controllo deve essere molto dettagliato e preciso:

si deve verificare l’ imponibile fiscale e controllare che la somma delle retribuzioni lorde dell’anno coincida con il punto 1 della Certificazione Unica;

e controllare che la somma delle retribuzioni lorde dell’anno coincida con il della Certificazione Unica; si deve verificare che l’ Irpef trattenuta in busta paga corrisponda a quanto indicato nel punto 21;

corrisponda a quanto indicato nel punto 21; i giorni di lavoro impattano sui rimborsi. Si deve controllare il punto 6 e se si ha lavorato tutto l’anno e si trova un numero inferiore a rispetto ai giorni effettivamente lavorati, le detrazioni verranno tagliate.

Se i numeri non tornano, l’invio del 730 deve essere bloccato e si deve pretendere la rettifica.

La gerarchia delle responsabilità

In caso di errore, il fisco segue una logica precisa. È fondamentale capire chi paga se qualcosa va storto.

Il contribuente: il supervisore obbligato

Nonostante la tecnologia, la legge italiana stabilisce che la firma (anche digitale) sul Modello 730 è del contribuente. Se accetta un precompilato basato su una Certificazione Unica errata, l’Agenzia delle Entrate busserà alla sua porta, non a quella del suo datore di lavoro. È lui quello che deve segnalare l’errore al sostituto d’imposta e assicurarsi che venga inviato un flusso correttivo.

Il sostituto d’imposta: il generatore del dato

Il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno l’obbligo di trasmettere dati esatti. Se inviano una Cu sbagliata, sono passibili di sanzioni amministrative per ogni singola Certificazione Unica errata. Tuttavia, la loro responsabilità si ferma alla trasmissione. Se il contribuente non contesta il dato e lo usa nel 730, il danno economico immediato (il minor rimborso o la maggior tassa) è suo.

Il Caf e il visto di conformità

Se il contribuente delega il controllo a un professionista, la situazione cambia. Il Caf ha l’obbligo del visto di conformità. Se non si accorge che la Cu consegnata è palesemente discordante rispetto ai documenti di spesa o alle buste paga, ne risponde direttamente per le sanzioni. Ma attenzione: il debito d’imposta (le tasse non pagate) resta sempre a carico contribuente.

I 3 punti rossi della Certificazione Unica 2026

Gli errori si annidano quasi sempre in tre sezioni specifiche. Ecco dove è necessario guardare con la lente d’ingrandimento.

Il caos dei giorni di detrazione (Punti 6 e 7)

Molti contribuenti che hanno avuto rapporti di lavoro intermittenti o più datori di lavoro nell’anno si ritrovano con giorni non cumulati. Se si hanno due Cu, il software dell’Agenzia delle Entrate spesso non vede la continuità.

Cosa fare: si sommano i giorni delle due (o più) Cu. Se il totale supera 365 (perché i contratti si sono sovrapposti), è necessario indicare 365. Se è inferiore ma si sa di aver lavorato tutto l’anno, si deve richiedere la correzione al datore di lavoro che ha sbagliato il conteggio.

Trattamento integrativo (ex bonus Renzi) e codici bonus

Il trattamento integrativo (punto 401) è una mina vagante. Se il datore di lavoro ha erogato il bonus ma non ha indicato correttamente il codice nelle annotazioni, il 730 precompilato lo interpreterà come non spettante e chiederà indietro al contribuente i 1.200 euro nel saldo di luglio.

Cosa fare: si deve verificare che nei punti da 391 a 400 siano presenti i codici corretti che giustificano l’erogazione del bonus in base al proprio reddito.

Redditi esenti e rimborsi welfare

Con l’esplosione dei fringe benefit e del welfare aziendale, molte somme non dovrebbero finire nell’imponibile Irpef. Se il datore di lavoro ha inserito erroneamente i rimborsi per l’asilo nido o i buoni spesa (sopra la soglia di esenzione) nell’imponibile del punto 1, si pagheranno tasse su soldi che dovrebbero essere esentasse.

Cosa fare se si trova un errore (passo dopo passo)

Non bisogna farsi prendere dal panico, ma muoversi con metodo. Ecco la sequenza d’azione per proteggere la propria posizione di contribuente.

Fase 1: la contestazione formale

Non ci si deve limitare a una telefonata all’ufficio del personale. Si deve inviare una mail (meglio se Per) chiedendo la Cu di rettifica. È necessario spiegare chiaramente quale punto è sbagliato (es: Il punto 6 indica 200 giorni anziché 365). Il datore di lavoro ha l’obbligo di riemettere il documento e inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Fase 2: l’attesa dell’aggiornamento

Una volta che l’azienda invia la rettifica, l’Agenzia delle Entrate impiega dai 5 ai 10 giorni lavorativi per aggiornare il 730 precompilato. Non bisogna avere fretta. Se si invia il 730 prima che il sistema veda la correzione, sarà poi necessario fare un 730 Integrativo, ritardando l’eventuale rimborso.

Fase 3: la modifica manuale (solo per esperti o Caf)

Se il datore di lavoro è lento o inadempiente e la scadenza si avvicina, si può scegliere di ignorare il precompilato e inserire i dati corretti manualmente nel quadro C del modello 730.

Il rischio, in questo caso, è che modificando i dati rispetto a quelli inviati dal sostituto, il 730 uscirà dal canale sicuro e sarà soggetto a controlli formali. A questo punto sarà necessario tenere pronte tutte le buste paga per dimostrare che i dati sono quelli giusti e quelli del datore di lavoro sono errati.

Il ruolo del Caf nel 2026

Nel 2026, rivolgersi a un Caf è una scelta di difesa. Se il quadro delle Certificazioni Uniche è frammentato (si ha avuto NASpI, un contratto a termine e una collaborazione), il rischio di sbagliare il calcolo delle detrazioni è prossimo al 100%.

Il Caf non deve solo inserire i dati, ma deve effettuare il controllo di coerenza. Se si porta una Cu che sembra palesemente sbagliata rispetto allo storico o ai contributi versati, il Caf deve segnalarlo. Il visto di conformità è una garanzia: se l’Agenzia delle Entrate contesta un errore di calcolo o di trascrizione al contribuente, la sanzione la paga il professionista. Se però l’errore è nella Cu di origine e non è stato segnalato, la responsabilità torna sul contribuente.

Sanzioni e ravvedimento: cosa succede se si sbaglia?

Se ci si accorge di aver inviato un 730 basato su una Cu errata dopo la scadenza, non tutto è perduto, ma si deve agire in fretta: