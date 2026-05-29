Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock In quali casi il rimborso Irpef può rimanere bloccato

Il rapporto tra il contribuente italiano e il fisco vive ogni anno un momento di massima tensione tra i mesi di maggio e settembre. È il periodo della dichiarazione dei redditi, una finestra temporale in cui milioni di lavoratori dipendenti e pensionati presentano il Modello 730 con la speranza di vedere accreditato il proprio rimborso Irpef nel minor tempo possibile. Tuttavia, negli ultimi anni, un numero sempre crescente di cittadini ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa: il credito atteso in busta paga a luglio o agosto non arriva.

Cosa sta succedendo? La risposta risiede in una procedura di sicurezza sempre più stringente: i controlli preventivi. Cerchiamo di capire perché l’Agenzia delle Entrate decide di congelare i soldi, quali sono i criteri che fanno scattare l’allarme e come comportarsi per gestire un’attesa che può durare fino a sette mesi.

Modello 730, quando il rimborso è bloccato

Per capire perché un rimborso è stato bloccato, dobbiamo guardare alla legge. Tutto nasce con il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, e in particolare con l’articolo 5, comma 3-bis. Questa norma ha cambiato radicalmente le regole del gioco.

Prima della sua introduzione, l’Agenzia delle Entrate effettuava i controlli (quelli definiti formali ex art. 36-ter del Dpr 600/73) solo dopo che il rimborso era stato erogato dal sostituto d’imposta (il datore di lavoro). Se il controllo evidenziava errori, il contribuente doveva restituire i soldi con sanzioni e interessi.

Oggi, l’approccio è invertito. In presenza di determinati parametri di rischio, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di bloccare l’erogazione prima che il denaro esca dalle casse dello Stato. Questo significa che il Modello 730 viene intercettato prima di arrivare al datore di lavoro, impedendo a quest’ultimo di inserire il credito in busta paga.

I tre pilastri dei controlli preventivi

Non tutte le dichiarazioni vengono controllate con la stessa intensità. L’Agenzia delle Entrate utilizza degli algoritmi che pescano i modelli che presentano elementi di incoerenza. Ma cosa si intende esattamente?

La soglia dei 4.000 euro: il limite del sospetto

Il criterio più celebre è quello quantitativo. Se il credito risultante dal Modello 730 è uguale o superiore a 4.000 euro, la dichiarazione finisce quasi automaticamente nel radar dei controlli preventivi.

Perché proprio 4.000 euro? È una soglia fissata per legge che funge da spartiacque tra i rimborsi ordinari e quelli considerati rilevanti. Quando la cifra supera questo limite, l’amministrazione finanziaria vuole vederci chiaro: vuole essere certa che quelle detrazioni (spesso legate a bonus edilizi, spese mediche ingenti o carichi di famiglia complessi) siano reali.

Le modifiche alla Precompilata e la perdita dello scudo

Un altro fattore determinante è il comportamento del contribuente rispetto alla dichiarazione precompilata. L’Agenzia delle Entrate incentiva l’accettazione del modello così com’è.

Se si accetta la precompilata senza modifiche, o se le modifiche non incidono sul calcolo del reddito, il contribuente è protetto dai controlli sulle spese documentate dai soggetti terzi (medici, banche, assicurazioni). Tuttavia, se si decide di inserire manualmente dei dati (ad esempio, una spesa per una badante, un affitto per studenti fuori sede o, molto comunemente, i crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie), lo scudo cade. Se queste modifiche generano un rimborso consistente o incoerente rispetto ai dati storici, scattano i controlli preventivi.

Incoerenza rispetto ai dati dell’Anagrafe Tributaria

L’Agenzia delle Entrate oggi sa quasi tutto dei contribuenti. Incrocia le Certificazioni Uniche (CU) inviate dai datori di lavoro con i dati degli oneri detraibili inviati da terzi.

Se si dichiara di aver versato 10.000 euro di interessi passivi sul mutuo, ma la banca ne ha comunicati solo 2.000, il sistema rileva un’anomalia grave. Questa discrepanza porta ai controlli preventivi.

Quando scatta il blocco

Quando scatta il blocco, il flusso del rimborso cambia corsia. In una situazione normale, il Modello 730 genera un prospetto (il modello 730-4) che viene inviato elettronicamente al datore di lavoro. Quest’ultimo, agendo come sostituto d’imposta, anticipa i soldi al dipendente e poi li compensa con le tasse che deve allo Stato.

Nel momento in cui iniziano i controlli preventivi, questo invio viene sospeso. Il datore di lavoro non riceve alcuna istruzione e, quindi, non può pagare nulla. Il rimborso diventa a erogazione diretta. Ciò significa che sarà l’Agenzia delle Entrate stessa a versare i soldi sul conto corrente del contribuente, ma solo dopo aver verificato la legittimità della dichiarazione.

Il calendario del 2026: cosa guardare

La domanda che tutti si pongono è: quanto tempo devo aspettare?. Se il controllo preventivo si attiva, il contribuente si deve preparare a una maratona burocratica. La legge stabilisce dei tempi massimi che l’Agenzia delle Entrate tende a sfruttare quasi interamente.

In un primo momento scatta la verifica: l’AdE ha tempo fino a quattro mesi dalla scadenza ordinaria dell’invio (che solitamente è il 30 settembre) per concludere i controlli. Se il 730 è stato inviato a maggio, il termine dei 4 mesi non parte da maggio, ma dal 30 settembre. Quindi, la verifica può protrarsi fino a fine gennaio dell’anno successivo.

Arriva poi il momento dell’erogazione: una volta concluso il controllo con esito positivo, l’amministrazione ha tempo fino a sei mesi dalla scadenza dell’invio per effettuare il pagamento. In termini pratici, i soldi arrivano spesso tra marzo e aprile dell’anno successivo a quello della presentazione.

Casi particolari: bonus edilizi e superbonus

Nel 2026, il peso dei bonus edilizi (Ristrutturazioni, Ecobonus, Superbonus) è ancora il principale motore dei controlli preventivi. Poiché si tratta di detrazioni che possono ammontare a migliaia di euro l’anno per dieci anni, l’Agenzia delle Entrate è estremamente meticolosa. Se si stanno portando in detrazione quote di lavori importanti, è importante avere a portata di mano:

bonifici parlanti completi di codice fiscale e partita Iva del fornitore;

abilitazioni amministrative (Cila, Scia) coerenti con le date dei lavori;

comunicazioni Enea trasmesse correttamente.

Basta un errore formale in uno di questi documenti per trasformare un controllo preventivo in un accertamento vero e proprio con recupero del credito.

Quando si rischia la compensazione coatta

C’è un altro motivo per cui il rimborso potrebbe essere bloccato ed è legato ai debiti pregressi. Se si hanno delle cartelle esattoriali non pagate con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a 500 euro, l’AdE attiva una procedura di verifica prima di effettuare il pagamento.

In base all’articolo 28-ter del Dpr 602/73, l’Agenzia delle Entrate deve notificare una proposta di compensazione: i soldi del rimborso vengono usati per coprire i debiti. Se non si risponde o non ci si oppone, il rimborso viene incamerato dallo Stato a scomputo del tuo debito.

Si possono evitare dei controlli preventivi?

È possibile evitare che il Modello 730 finisca nel tritacarne dei controlli adottando una serie di accorgimenti.

Massima fedeltà alla Precompilata: se il rimborso è vicino ai 4.000 euro, è opportuno valutare se realmente valga la pena inserire delle piccole spese mediche extra. Se quelle spese fanno scattare il controllo, l’attesa per il grosso del rimborso si allungherà di mesi.

Utilizzo del Modello Redditi: in alcuni casi, se si sa già che il rimborso sarà bloccato perché si hanno dei debiti verso altre imposte, potrebbe essere più utile usare il credito in compensazione orizzontale per pagare Imu o altre tasse tramite F24.