Quanto costa girare al Mugello

editato in: da

Gli appassionati di auto e moto avranno sognato tutti, prima o poi, di correre imitando i loro beniamini. La pista del Mugello offre questa possibilità, grazie all’organizzazione di corsi ed eventi aperti ai piloti amatoriali.

Il circuito del Mugello ha una gloriosa tradizione che risale a oltre un secolo fa, quando nel 1914 le prime autovetture iniziarono a correre sulla sua pista. Qui Enzo Ferrari vinse le sue prime gare come pilota di auto, mentre Valentino Rossi è il motociclista che ha vinto di più in questo circuito impegnativo e molto amato da tutti gli appassionati di moto. Chi vuole cimentarsi sulle orme di Ferrari, Rossi e di tutti gli altri grandi piloti che hanno gareggiato sulla pista del Mugello può farlo, ovviamente in condizioni di sicurezza e con la guida di professionisti del settore.

Quando non vengono disputate le gare, il Mugello è aperto ad eventi e corsi a cui tutti i piloti amatoriali di auto e moto, con diversi livelli di esperienza, possono partecipare. Le tariffe variano a seconda degli organizzatori. Sul sito web ufficiale del circuito del Mugello, alla voce eventi, sono indicate le date delle prove libere di auto e moto aperte al pubblico.

Ad esempio, una giornata di prove libere auto, con suddivisione in turni (separati fra stradali e racing) con servizio di cronometraggio, organizzata da Promo Racing, costa 90 euro per un turno di 25 minuti, 165 euro per un turno di 40 minuti e 249 euro per un pacchetto di tre turni da 25 minuti l’uno.

Per le moto, la partecipazione alle prove libere, con suddivisione a turni in base alle prestazioni individuali dei partecipanti e pareggiamento finale, con servizio di cronometraggio incluso, organizzata sempre da Promo Racing, costa 35 euro per mezza giornata e 60 euro per l’intera giornata, con box in condivisione per massimo 8 o 9 moto, 189 euro per un pacchetto di quattro turni in mezza giornata, 319 euro per un pacchetto di cinque turni in una giornata intera, in entrambi con pareggiamento incluso. Servizio foto e ingresso al circuito sono inclusi nel prezzo. Il costo dell’assicurazione pioggia, che garantisce il recupero del 100% dell’iscrizione in caso di l’annullamento dell’evento, va dai 30 euro per la mezza giornata ai 50 euro per la giornata intera.

Società private organizzano corsi di guida personalizzati, della durata di un’intera giornata per gruppi o singoli, sul circuito del Mugello. I prezzi possono variare dai 519 euro per un corso di gruppo di 4 persone ai 990 euro per il corso individuale.

La zona del Mugello, regione storica della Toscana che si trova a nord di Firenze, è indicata anche per gli appassionati di bicicletta, qui infatti trovate il distretto cicloturistico più grande d’Italia.