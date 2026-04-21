L'unicità del nostro sistema produttivo sta nei distretti composti dalle Pmi che hanno reso grande il design italiano nel mondo

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iStock Falegnami all'interno di un'azienda di mobili

A differenza di altri Paesi europei, dove la produzione si concentra in grandi e isolati centri industriali, il sistema italiano si sviluppa come una rete articolata di realtà locali, spesso di piccole e medie dimensioni, che lavorano in sinergia. È proprio questa struttura “a costellazione” a rappresentare uno dei principali punti di forza del Made in Italy, capace di unire tradizione artigianale, innovazione e qualità.

I numeri confermano questa solidità: secondo l’analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo, nel 2025 il comparto del mobile e del design ha raggiunto un fatturato di 26,7 miliardi di euro, posizionando l’Italia al primo posto in Europa davanti alla Germania. Un risultato importante, soprattutto in un momento segnato da sfide legate ai costi energetici, agli equilibri geopolitici e ai cambiamenti delle rotte commerciali.

Design e mobile tra Pmi e know-how artiginale

Il settore produttivo del nostro Paese è rappresentato da una rete capillare di piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura del sistema economico nazionale. Queste realtà, spesso a conduzione familiare, sono altamente specializzate e radicate nei territori e contribuiscono in modo determinante alla reputazione del Made in Italy nel mondo.

Le Pmi italiane operano in filiere integrate: ogni azienda svolge una funzione specifica e specializzata e complementare alle altre. Questo approccio consente di mantenere elevati standard qualitativi e, allo stesso tempo, valorizzare competenze artigianali che si tramandano da generazioni. È la combinazione tra sapere tecnico e cultura del progetto a rendere i prodotti italiani riconoscibili e competitivi a livello internazionale.

Dove si trovano i distretti del design e come funzionano

I distretti produttivi rappresentano la manifestazione più concreta di questo modello. Si tratta di aree geografiche, che si estendo in quasi tutta la Penisola, in cui si concentra un insieme di imprese specializzate in uno stesso settore.

Si creano così veri e propri ecosistemi produttivi. La maggior parte di questi distretti si sviluppa nel Nord Italia, in particolare tra Lombardia e Veneto, ma anche il Centro Italia gioca un ruolo importante, soprattutto nel trittico Toscana-Umbria-Marche.

Nel settore del design e dell’arredo, la Brianza è storicamente uno dei poli più rilevanti, mentre altre aree come Pesaro-Fossombrone e Poggibonsi-Sinalunga si distinguono per la produzione di mobili.

Questi distretti sono il motore del Salone del Mobile di Milano, meta di pellegrinaggio per tutti gli operatori del settore. Anche grazie agli eventi del Fuorisalone, oggi il capoluogo lombardo è la capitale del design nostrano.

Come funziona la filiera produttiva corta italiana

La forza della filiera produttiva italiana risiede in questi centri – e in altri come Prato per il tessile, Biella per la lana, Como per la seta, Solomeo per il cahsmere, Murano per il vetro artistico e Carrara per il marmo.

Qui le competenze si organizzano in una sorta di catena circolare:

la progettazione è spesso sviluppata all’interno del distretto stesso;

la fornitura delle materie prime avviene attraverso reti locali;

le fasi di lavorazione sono affidate a microimprese artigiane altamente specializzate, che si occupano di singoli passaggi come il taglio o la finitura;

l’assemblaggio e la commercializzazione vengono gestiti da aziende guida o brand riconosciuti, che portano il prodotto finito sui mercati internazionali.

Questo sistema collaborativo permette non solo di ottimizzare tempi e risorse, ma anche di mantenere un controllo qualitativo molto elevato lungo tutto il processo produttivo.