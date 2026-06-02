Sono diverse le tasse e le imposte che la Legge 104 permette di non pagare; si parte dal bollo auto per arrivare (in alcuni casi) all'Imu

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quali tasse non si pagano grazie alla Legge 104

Il sistema di welfare italiano trova nella Legge 104 (Legge n. 104 del 5 febbraio 1992) la sua colonna portante per quanto riguarda l’integrazione sociale e l’assistenza alle persone con disabilità. Tuttavia, navigare nel mare delle agevolazioni fiscali può risultare complesso. Tra esenzioni automatiche, sconti comunali e detrazioni Irpef, il rischio è quello di perdere opportunità di risparmio concrete.

Vediamo quali sono le tasse che non si pagano e i bonus attivi, con un focus particolare su auto, casa e agevolazioni quotidiane.

Legge 104, le esenzioni del settore auto

Il comparto automobilistico è quello dove la Legge 104 esplica i maggiori effetti immediati sul portafoglio del contribuente. Le agevolazioni non riguardano solo l’acquisto, ma anche la gestione del veicolo.

L’esenzione dal bollo auto

Il bollo auto è una tassa regionale, ma l’esenzione per i titolari di Legge 104 (o per i familiari che li hanno in carico) è armonizzata a livello nazionale. Non si tratta di uno sconto, ma di una esenzione totale e permanente. L’agevolazione spetta se il disabile rientra in una di queste categorie:

non vedenti o sordi;

disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento;

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

disabili con ridotte o impedite capacità motorie (in questo caso è necessario l’adattamento del veicolo).

L’esenzione spetta per un solo veicolo, che deve rispettare determinati limiti di cilindrata:

2.000 cc per motori a benzina o ibridi;

2.800 cc per motori diesel o ibridi;

150 kW per i motori elettrici.

Iva agevolata al 4% e detrazione Irpef

Oltre al bollo, l’acquisto di un’auto con Legge 104 permette di abbattere drasticamente il costo d’acquisto. Invece dell’Iva ordinaria al 22%, si applica l’aliquota ridotta al 4%. A questo si aggiunge la detrazione Irpef del 19% calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. È importante sottolineare che la detrazione può essere fruita in un’unica soluzione o ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Casa e immobili: il nodo Imu e le tasse comunali

Se sul bollo auto c’è uniformità, il capitolo immobiliare richiede un’analisi più granulare, poiché entra in gioco l’autonomia degli enti locali.

L’enigma Imu: quando si paga?

Una delle domande più frequenti riguarda l’Imu. È bene chiarire subito un punto: la Legge 104 non prevede un’esenzione Imu automatica nazionale per la seconda casa o per gli immobili di proprietà. Tuttavia, esistono eccezioni fondamentali:

nel caso in cui il disabile risiede nell’immobile adibito ad abitazione principale (e lo stesso non sia una casa di lusso A/1, A/8, A/9), l’Imu non è dovuta come per ogni altro cittadino;

(e lo stesso non sia una casa di lusso A/1, A/8, A/9), l’Imu non è dovuta come per ogni altro cittadino; molti Comuni decidono, con apposita delibera, di considerare abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la casa non risulti locata;

l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la casa non risulti locata; molti enti locali prevedono detrazioni specifiche per i nuclei familiari al cui interno sono presenti persone con disabilità grave.

La Tari e le agevolazioni sui rifiuti

Anche la tassa sui rifiuti (Tari) è gestita dai Comuni. Molti regolamenti comunali prevedono riduzioni della tariffa (spesso della quota variabile) per le famiglie con persone disabili. In alcuni casi, l’esenzione è legata al valore Isee, ma il riconoscimento della Legge 104 è spesso il prerequisito per accedere alla fascia di agevolazione massima.

Successioni e donazioni: la franchigia da 1,5 milioni

Uno degli aspetti più preziosi della normativa è la tutela del patrimonio destinato alle persone con disabilità. La legge prevede un trattamento di estremo favore per le successioni e le donazioni a favore di persone con disabilità grave (articolo 3 comma 3 della Legge 104).

In questi casi, l’imposta di successione o donazione si applica solo sulla parte della quota ereditaria che supera la soglia di 1.500.000 euro. Si tratta di una franchigia altissima rispetto a quella ordinaria (che per i figli o coniugi è di 1 milione), pensata per garantire che le risorse destinate alla cura e al futuro della persona con disabilità non vengano erose dal fisco.

Spese mediche e assistenza: cosa si deduce e cosa si detrae

La distinzione tra deduzione e detrazione è fondamentale per chi gestisce i costi legati alla Legge 104.

La deduzione dal reddito complessivo spetta per le spese mediche generiche e per quelle di assistenza specifica (personale infermieristico, OSS, educatori): questi costi permettono di abbattere il reddito lordo. È un vantaggio enorme perché abbassa la base imponibile su cui si calcolano le aliquote Irpef.

La detrazione del 19% spetta invece per le spese sanitarie specialistiche, per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento e al sollevamento, e per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (computer, tablet, smartphone) che facilitano l’autonomia.

Agevolazioni per la comunicazione e la tecnologia

Nell’era digitale, la Legge 104 interviene anche sui costi di connessione. Le persone con disabilità visiva o uditiva possono beneficiare di:

sconti del 50% sul canone della connessione Internet;

offerte mobile dedicate con ampi pacchetti di giga e messaggi gratuiti (fondamentali per la comunicazione via video o testo);

Iva al 4% per l’acquisto di strumenti tecnologici (PC, smartphone, domotica) volti a compensare il deficit funzionale.

Istruzione: dalla scuola all’università

Il diritto allo studio è garantito da agevolazioni economiche che sollevano la famiglia da oneri pesanti.

Gli studenti con un’invalidità pari o superiore al 66% (che deve essere documentata tramite il medesimo verbale della Legge 104) godono dell’esonero totale dalle tasse di iscrizione. Restano dovute solo l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, sono previsti rimborsi o esenzioni per l’acquisto di libri di testo o per il trasporto scolastico, a seconda delle delibere regionali.

Come richiedere le esenzioni

Per ottenere queste agevolazioni non basta la patologia, serve il Verbale della Commissione Medica Integrata. Nel 2026, il processo è quasi interamente digitalizzato tramite il portale Inps.

È importante ricordare che molte esenzioni (come il bollo auto) non scattano in automatico. È necessario presentare domanda la prima volta all’ente preposto (ACI, Agenzia delle Entrate o Comune). Una volta censito il diritto, l’esenzione viene applicata negli anni successivi senza ulteriori comunicazioni, a meno che non cambino i requisiti.

Tabella riassuntiva esenzioni 2026