Il sistema di welfare italiano trova nella Legge 104 (Legge n. 104 del 5 febbraio 1992) la sua colonna portante per quanto riguarda l’integrazione sociale e l’assistenza alle persone con disabilità. Tuttavia, navigare nel mare delle agevolazioni fiscali può risultare complesso. Tra esenzioni automatiche, sconti comunali e detrazioni Irpef, il rischio è quello di perdere opportunità di risparmio concrete.
Vediamo quali sono le tasse che non si pagano e i bonus attivi, con un focus particolare su auto, casa e agevolazioni quotidiane.
Indice
Legge 104, le esenzioni del settore auto
Il comparto automobilistico è quello dove la Legge 104 esplica i maggiori effetti immediati sul portafoglio del contribuente. Le agevolazioni non riguardano solo l’acquisto, ma anche la gestione del veicolo.
L’esenzione dal bollo auto
Il bollo auto è una tassa regionale, ma l’esenzione per i titolari di Legge 104 (o per i familiari che li hanno in carico) è armonizzata a livello nazionale. Non si tratta di uno sconto, ma di una esenzione totale e permanente. L’agevolazione spetta se il disabile rientra in una di queste categorie:
- non vedenti o sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie (in questo caso è necessario l’adattamento del veicolo).
L’esenzione spetta per un solo veicolo, che deve rispettare determinati limiti di cilindrata:
- 2.000 cc per motori a benzina o ibridi;
- 2.800 cc per motori diesel o ibridi;
- 150 kW per i motori elettrici.
Iva agevolata al 4% e detrazione Irpef
Oltre al bollo, l’acquisto di un’auto con Legge 104 permette di abbattere drasticamente il costo d’acquisto. Invece dell’Iva ordinaria al 22%, si applica l’aliquota ridotta al 4%. A questo si aggiunge la detrazione Irpef del 19% calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. È importante sottolineare che la detrazione può essere fruita in un’unica soluzione o ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Casa e immobili: il nodo Imu e le tasse comunali
Se sul bollo auto c’è uniformità, il capitolo immobiliare richiede un’analisi più granulare, poiché entra in gioco l’autonomia degli enti locali.
L’enigma Imu: quando si paga?
Una delle domande più frequenti riguarda l’Imu. È bene chiarire subito un punto: la Legge 104 non prevede un’esenzione Imu automatica nazionale per la seconda casa o per gli immobili di proprietà. Tuttavia, esistono eccezioni fondamentali:
- nel caso in cui il disabile risiede nell’immobile adibito ad abitazione principale (e lo stesso non sia una casa di lusso A/1, A/8, A/9), l’Imu non è dovuta come per ogni altro cittadino;
- molti Comuni decidono, con apposita delibera, di considerare abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la casa non risulti locata;
- molti enti locali prevedono detrazioni specifiche per i nuclei familiari al cui interno sono presenti persone con disabilità grave.
La Tari e le agevolazioni sui rifiuti
Anche la tassa sui rifiuti (Tari) è gestita dai Comuni. Molti regolamenti comunali prevedono riduzioni della tariffa (spesso della quota variabile) per le famiglie con persone disabili. In alcuni casi, l’esenzione è legata al valore Isee, ma il riconoscimento della Legge 104 è spesso il prerequisito per accedere alla fascia di agevolazione massima.
Successioni e donazioni: la franchigia da 1,5 milioni
Uno degli aspetti più preziosi della normativa è la tutela del patrimonio destinato alle persone con disabilità. La legge prevede un trattamento di estremo favore per le successioni e le donazioni a favore di persone con disabilità grave (articolo 3 comma 3 della Legge 104).
In questi casi, l’imposta di successione o donazione si applica solo sulla parte della quota ereditaria che supera la soglia di 1.500.000 euro. Si tratta di una franchigia altissima rispetto a quella ordinaria (che per i figli o coniugi è di 1 milione), pensata per garantire che le risorse destinate alla cura e al futuro della persona con disabilità non vengano erose dal fisco.
Spese mediche e assistenza: cosa si deduce e cosa si detrae
La distinzione tra deduzione e detrazione è fondamentale per chi gestisce i costi legati alla Legge 104.
La deduzione dal reddito complessivo spetta per le spese mediche generiche e per quelle di assistenza specifica (personale infermieristico, OSS, educatori): questi costi permettono di abbattere il reddito lordo. È un vantaggio enorme perché abbassa la base imponibile su cui si calcolano le aliquote Irpef.
La detrazione del 19% spetta invece per le spese sanitarie specialistiche, per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento e al sollevamento, e per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (computer, tablet, smartphone) che facilitano l’autonomia.
Agevolazioni per la comunicazione e la tecnologia
Nell’era digitale, la Legge 104 interviene anche sui costi di connessione. Le persone con disabilità visiva o uditiva possono beneficiare di:
- sconti del 50% sul canone della connessione Internet;
- offerte mobile dedicate con ampi pacchetti di giga e messaggi gratuiti (fondamentali per la comunicazione via video o testo);
- Iva al 4% per l’acquisto di strumenti tecnologici (PC, smartphone, domotica) volti a compensare il deficit funzionale.
Istruzione: dalla scuola all’università
Il diritto allo studio è garantito da agevolazioni economiche che sollevano la famiglia da oneri pesanti.
Gli studenti con un’invalidità pari o superiore al 66% (che deve essere documentata tramite il medesimo verbale della Legge 104) godono dell’esonero totale dalle tasse di iscrizione. Restano dovute solo l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, sono previsti rimborsi o esenzioni per l’acquisto di libri di testo o per il trasporto scolastico, a seconda delle delibere regionali.
Come richiedere le esenzioni
Per ottenere queste agevolazioni non basta la patologia, serve il Verbale della Commissione Medica Integrata. Nel 2026, il processo è quasi interamente digitalizzato tramite il portale Inps.
È importante ricordare che molte esenzioni (come il bollo auto) non scattano in automatico. È necessario presentare domanda la prima volta all’ente preposto (ACI, Agenzia delle Entrate o Comune). Una volta censito il diritto, l’esenzione viene applicata negli anni successivi senza ulteriori comunicazioni, a meno che non cambino i requisiti.
Tabella riassuntiva esenzioni 2026
|Tributo
|Tipo di agevolazione
|Requisito principale
|Bollo auto
|Esenzione totale
|Verbale 104 e cilindrata corretta
|Iva auto
|Riduzione al 4%
|Acquisto veicolo adattato o per trasporto
|Successione
|Franchigia 1,5 mln euro
|Disabilità grave (Art. 3 c. 3)
|Tasse universitarie
|Esonero totale
|Invalidità > 66%
|Spese mediche
|Deduzione totale
|Spese di assistenza specifica
|Imu/Tari
|Riduzioni variabili
|Delibera del singolo Comune