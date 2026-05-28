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iStock Cambiano gli importi dell'assegno familiare per luglio

Dal primo luglio 2026 entreranno in vigore le nuove soglie di reddito per l’Assegno per il nucleo familiare, l’Anf. L’aggiornamento riguarda una misura che continua a essere riconosciuta soltanto ad alcune categorie di famiglie, dopo l’introduzione dell’assegno unico universale. Le nuove tabelle pubblicate dall’Inps saranno valide fino al 30 giugno 2027 e serviranno per determinare sia il diritto alla prestazione sia gli importi spettanti ai nuclei familiari interessati. L’adeguamento delle soglie avviene attraverso una rivalutazione dell’1,4% dei livelli di reddito familiare. Gli importi base dell’assegno non cambiano direttamente, ma l’aggiornamento dei limiti reddituali potrebbe consentire ad alcune famiglie di rientrare in fasce più favorevoli e ricevere quindi somme più alte.

Chi può ancora ricevere l’Assegno per il nucleo familiare

Dopo l’arrivo dell’assegno unico e la riforma degli aiuti familiari, l’Assegno per il nucleo familiare è rimasto attivo solo per specifiche categorie. L’Anf continua infatti a essere destinato:

ai lavoratori dipendenti del settore privato;

ai lavoratori agricoli dipendenti;

ai dipendenti di aziende cessate o fallite;

ai titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro subordinato.

Restano invece esclusi i lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Le nuove soglie riguardano in particolare i nuclei familiari senza figli a carico, composti ad esempio da coniugi, fratelli, sorelle o nipoti.

Cosa cambia dal primo luglio 2026

L’aggiornamento delle soglie reddituali potrebbe tradursi in un aumento concreto dell’importo mensile per alcune famiglie che oggi si trovano appena sopra i limiti previsti dagli scaglioni. Come spiegato dall’Inps, con la rivalutazione dell’1,4% alcune persone potrebbero accedere a una fascia economica più favorevole pur mantenendo lo stesso reddito.

Uno degli esempi riportati riguarda i nuclei familiari composti esclusivamente da maggiorenni inabili diversi dai figli. Fino a giugno 2026, una famiglia con reddito superiore a 33.540 euro ma inferiore a circa 34mila euro rientra in una fascia meno vantaggiosa e riceve un assegno ridotto. Dal primo luglio, invece, il nuovo limite massimo della prima fascia salirà fino a circa 34.010 euro. Questo consentirà ad alcuni nuclei di ottenere un assegno più elevato rispetto a quello percepito oggi.

Come funzionano le fasce di reddito

L’Assegno per il nucleo familiare viene calcolato sulla base di tabelle predisposte annualmente dall’Inps. Ogni fascia di reddito corrisponde a un determinato importo spettante. Con la rivalutazione annuale cambiano quindi i limiti entro cui rientrano le famiglie, mentre gli importi teorici della prestazione restano invariati. Le nuove tabelle Inps consentiranno di verificare:

il limite massimo di reddito previsto;

la fascia di appartenenza del nucleo familiare;

l’importo mensile spettante;

i valori giornalieri, settimanali o quindicinali della prestazione.

L’effetto dell’inflazione sulle rivalutazioni

La rivalutazione delle soglie è collegata all’andamento del costo della vita. L’aggiornamento dell’1,4% arriva infatti in un contesto in cui l’inflazione è tornata a crescere negli ultimi mesi. Secondo gli ultimi dati Istat citati nel documento, da aprile 2026 l’incremento annuo dei prezzi è tornato al +2,7%. L’obiettivo della revisione delle soglie è quindi quello di evitare che l’aumento dei redditi nominali faccia perdere automaticamente il diritto alle fasce più favorevoli dell’assegno.

Le famiglie interessate potranno verificare i nuovi limiti reddituali direttamente attraverso le tabelle pubblicate dall’Inps. I documenti indicano in dettaglio gli importi spettanti in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo. Le nuove soglie entreranno ufficialmente in vigore dal primo luglio 2026 e resteranno valide fino al 30 giugno 2027.