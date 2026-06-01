Bollo e superbollo, doppia scadenza fiscale a giugno: le date da segnarsi

Nel mese di giugno, in via straordinaria, ci saranno due scadenze di versamento del bollo e del superbollo auto, le tasse sulla proprietà delle vetture

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Matteo Runchi

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Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

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Bollo e superbollo, doppia scadenza fiscale a giugno: le date da segnarsi
ANSA
Bollo e superbollo, doppia scadenza
Che cos'è il superbollo? Come funziona la domiciliazione bancaria? Quali sono le scadenze bollo 2026?

Nel mese di giugno 2026 ci saranno due diverse scadenze per il pagamento del bollo e del superbollo auto, le tasse sul possesso di automobili. A causa del calendario di maggio infatti, la scadenza per il pagamento del bollo di aprile cadrà il 1° giugno, mentre quella per il mese di maggio arriverà regolarmente l’ultimo giorno del mese.

Nelle stesse date potranno essere pagati anche entrambi i superbolli. In alcune regioni, visto che questa tassa è regionale, è possibile attivare la domiciliazione bancaria del bollo, non solo eliminando la necessità di ricordarsi della scadenza, ma a volte riducendo l’entità del bollo stesso.

Doppia scadenza per bollo e superbollo a giugno

Il 1° giugno è fissato il pagamento del bollo e del superbollo con scadenza nel mese di aprile. Di norma il pagamento va eseguito entro la fine del mese successivo a quello di scadenza dell’ultima tassa dovuta. Il bollo di aprile, quindi, andrebbe pagato entro il 31 maggio. Questa data cade però di domenica e quindi l’Agenzia delle entrate ha ritardato il versamento di un giorno, a lunedì 1° giugno.

Il 30 giugno, l’ultimo giorno del mese, cade di martedì e quindi il pagamento del bollo in scadenza a maggio dovrà avvenire regolarmente entro questa data. Per queste ragioni a giugno ci sarà una doppia scadenza per il bollo auto, sia per le vetture per cui scade ad aprile, sia per quelle per cui scade a maggio.

Come pagare il bollo e il superbollo

Da diverso tempo esistono molteplici modi in cui si può pagare il bollo auto, molti dei quali online. Tra questi, sono disponibili:

  • pagoBollo, tramite il servizio online dell’Automobile Club Italiano (Aci) Bollnet;
  • servizi online messi a disposizione dai siti delle Regioni;
  • l’home banking della propria banca;
  • l’app Io, che può anche mandare una notifica nel giorno di scadenza del pagamento.

Per eseguire questo pagamento non è però obbligatorio utilizzare i canali online. Esistono infatti ancora molti metodi di pagamento di persona, come:

  • il pagamento presso le sedi Aci locali;
  • i punti vendita convenzionati con Mooney;
  • gli sportelli di Poste Italiane;
  • gli sportelli bancari;
  • i punti vendita Lottomatica.

Come risparmiare sul bollo auto

Il bollo e il superbollo sono tributi regionali, che sono gestiti e riscossi dalle Regioni. Per questa ragione, nelle varie parti d’Italia, ci sono diversi regolamenti e anche diverse possibilità di pagamento. Una delle differenze più sostanziali è la possibilità della domiciliazione bancaria del pagamento del bollo.

I vantaggi di questa metodologia sono spesso molteplici. Quello più evidente e comune a tutte le Regioni che hanno intrapreso iniziative di questo tipo, è l’automazione del pagamento. Non è più necessario ricordarsi che si deve pagare il bollo. Il denaro necessario viene automaticamente scalato dal conto corrente.

Sono però al momento solo quattro le Regioni in cui è possibile attivare la domiciliazione bancaria del bollo e del superbollo auto. Ognuna offre anche uno sconto sul bollo per spingere i contribuenti verso questa alternativa:

  • Lombardia, 15% di sconto sul bollo;
  • Lazio, 10% di sconto sul bollo;
  • Campania, 10% di sconto sul bollo;
  • Piemonte, 5% di sconto sul bollo.

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