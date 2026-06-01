Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire le detrazioni per il lavoro dipendente

Dal 1° gennaio 2026, la busta paga dei lavoratori italiani ha cambiato pelle. Non si tratta di un semplice ritocco tecnico, ma di una riforma strutturale che riscrive le regole delle detrazioni per lavoro dipendente, ovvero quel complesso sistema di sconti che trasforma il reddito lordo promesso dal datore di lavoro nel netto che effettivamente arriva sul conto corrente. Per molti, specialmente per la fascia del ceto medio-impiegatizio, la combinazione tra le nuove aliquote Irpef e le detrazioni ricalibrate rappresenta l’intervento più significativo degli ultimi dieci anni.

Detrazioni per lavoro dipendente: cosa sono

Prima di addentrarci nelle novità del 2026, è fondamentale chiarire un concetto base che spesso genera confusione: la differenza tra deduzione e detrazione. La deduzione si sottrae dal reddito lordo (si pagano le tasse su una cifra più bassa); la detrazione, invece, si sottrae direttamente dalle tasse che si dovrebbero pagare.

Le detrazioni per lavoro dipendente servono a compensare idealmente le spese che un lavoratore sostiene per produrre il proprio reddito (trasporti, abbigliamento consono, pasti fuori casa) e a garantire che chi guadagna molto poco non paghi nulla. Nel 2026, questo sconto è diventato il baricentro dell’intera busta paga.

Il nuovo meccanismo a scaglioni

Addio alle formule matematiche e a calcoli complessi partendo dalla busta paga. Il sistema 2026 è pensato per essere progressivo: più alto è il guadagno, minore sarà lo sconto fiscale. Lo Stato ritiene che i lavoratori con la busta paga più alta abbiano meno bisogno di un sostegno per pagare le tasse.

La fascia di protezione totale (fino a 15.000 euro)

Per chi ha un reddito complessivo che non supera i 15.000 euro annui, la detrazione è fissa e ammonta a 1.955 euro. Questo importo è fondamentale perché se è vero che il lavoratore non rientra nella no-tax area, è pur vero che non deve versare delle imposte. In parole povere, se lo stipendio lordo genera un’imposta di 1.800 euro, ma lo Stato mette a disposizione uno sconto di 1.955 euro, l’imposta netta diventa zero. Questo è il motivo per cui gli stagisti o chi ha contratti part-time molto brevi spesso vede un netto quasi identico al lordo.

La zona di transizione (tra 15.001 e 28.000 euro)

In questa fascia, lo sconto non è più fisso. Inizia a calare man mano che lo stipendio sale. Tuttavia, per il 2026, il calcolo è stato reso molto più fluido rispetto al passato. L’obiettivo è evitare che un aumento di 50 euro al mese in busta paga venga mangiato dalla perdita delle detrazioni. In questa fascia, lo sconto parte da circa 1.900 euro e scende gradualmente.

Il cuore della riforma: il ceto medio (tra 28.001 e 50.000 euro)

Questa è la categoria che ha subito i cambiamenti più profondi. Qui la detrazione diminuisce progressivamente fino ad annullarsi ai 50.000 euro. Ma attenzione: qui interviene la nuova aliquota Irpef al 33%. Rispetto al vecchio 35%, questo risparmio del 2% compensa ampiamente la riduzione dello sconto fiscale.

Per supportare ulteriormente chi si trova tra i 25.000 e i 35.000 euro, è stato confermato un bonus extra di 65 euro annui che si somma alle detrazioni standard. È un piccolo salvagente per chi sta scalando la carriera e si ritrova a pagare aliquote più alte.

Il taglio del cuneo fiscale: da bonus temporaneo a pilastro fisso

Per anni abbiamo sentito parlare del taglio del cuneo come di una misura d’emergenza che doveva essere rinnovata ogni sei mesi. Nel 2026, finalmente, la misura è diventata strutturale, ma è stata integrata direttamente nel sistema delle detrazioni per il lavoro dipendente.

Per i redditi fino a 20.000 euro, il beneficio viene erogato come una somma netta. Per chi guadagna tra 20.000 e 40.000 euro, invece, si trasforma in una detrazione ulteriore. Cosa significa? Volendo sintetizzare al massimo questo significa che nella busta paga c’è una voce che riduce le tasse dovute di una cifra che può arrivare fino a circa 80-100 euro al mese per i redditi vicini ai 20.000 euro, per poi ridursi man mano che ci si avvicina ai 40.000 euro.

Questo sistema a decalage (discesa graduale) è la vera novità: elimina il rischio di perdere centinaia di euro netti solo perché si è superata di poco una soglia di reddito.

Il peso delle altre detrazioni: figli, casa e salute

Un errore comune è pensare che le detrazioni da lavoro dipendente siano le uniche. In realtà, esse convivono con altre voci che possono aumentare il netto in busta.

Per i figli a carico la detrazione fiscale è stata in gran parte sostituita dall’Assegno Unico Universale, che arriva direttamente sul conto corrente o come credito in busta, ma non abbassa più l’Irpef nel modo tradizionale.

Chi dovesse avere molte spese mediche o interessi del mutuo, vedrà sommare questi costi alla detrazione per lavoro dipendente. Tuttavia, dal 2026, per chi ha redditi sopra i 75.000 euro, è stato introdotto un tetto massimo alle detrazioni generiche per garantire che chi guadagna molto contribuisca proporzionalmente di più.

Welfare aziendale e fringe benefit: come vanno gestiti

Una delle strade maestra per far lievitare il potere d’acquisto dei lavoratori senza far salire il loro reddito fiscale (e quindi senza perdere le detrazioni di cui abbiamo parlato) è quella del welfare aziendale.

Nel 2026, le soglie dei fringe benefit sono state stabilizzate:

1.000 euro per la generalità dei lavoratori;

per la generalità dei lavoratori; 2.000 euro per chi ha figli a carico.

Queste somme possono essere erogate sotto forma di buoni spesa, rimborsi per le utenze domestiche (luce, acqua e gas) o per l’affitto della prima casa. Il vantaggio è doppio: l’azienda non paga contributi su queste cifre e il lavoratore riceve un valore netto che non alza il suo reddito complessivo. Se il singolo contribuente riceve 1.000 euro di fringe benefit, il suo reddito ai fini del calcolo delle detrazioni lavoro dipendente resta identico, permettendogli di mantenere lo sconto fiscale pieno.

Attenzione al conguaglio: chi deve restituire dei soldi

Il sistema delle detrazioni in Italia si basa su una proiezione. Ogni mese, il datore di lavoro stima quanto guadagnerà il singolo dipendente a fine anno e gli applica lo sconto corrispondente. Ma cosa succede se le cose cambiano? Esistono tre situazioni a rischio.

Se a giugno un lavoratore passa dall’azienda A all’azienda B, la nuova azienda non sa quanto ha guadagnato nei primi sei mesi. Se non viene comunicato il reddito precedente, l’azienda B applicherà le detrazioni come se il contribuente avesse iniziato da zero, col rischio di dargli troppi sconti. A dicembre, o l’anno dopo con il 730, lo Stato chiederà indietro la differenza: la cifra, in alcuni casi, potrebbe superare i 1.000 euro.

Altra situazione delicata coinvolge quanti hanno due contratti part-time: entrambi i datori di lavoro potrebbero applicare la detrazione base. Poiché la detrazione spetta una sola volta sul reddito totale, il lavoratore si ritroverà ad aver ricevuto il doppio dello sconto dovuto;

C’è poi il caso del lavoratore che durante l’anno riceve molti premi o fa molti straordinari: potrebbe arrivare a superare una soglia di reddito (ad esempio i 50.000 euro) che fa perdere improvvisamente le detrazioni.

Per evitare di trovarsi nella situazione di dover restituire delle cifre alte è opportuno che il lavoratore tenga sotto controllo la propria posizione tributaria – magari chiedendo ad un consulente del lavoro o ad un Car – accertandosi di quale sia la propria capienza fiscale. Se si prevede di guadagnare di più rispetto all’anno precedente, si deve comunicare al datore di lavoro di applicare una tassazione leggermente più alta per evitare il salasso del conguaglio di fine anno.