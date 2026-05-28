Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come si calcolano i metri quadrati per la Tari

La Tassa sui Rifiuti (Tari) rappresenta, insieme all’Imu, il pilastro della fiscalità locale italiana. Eppure, nonostante la sua diffusione, rimane uno dei tributi che genera il maggior numero di contenziosi e di errori nelle cartelle di pagamento. Nel 2026 il panorama normativo si è fatto ancora più stringente: le delibere Arera (MTR-3) impongono ora ai Comuni una trasparenza assoluta sulla composizione della Tariffa.

In questo contesto, è importante sapere come viene calcolata la base imponibile della Tari. Il fulcro di tutto il meccanismo risiede in un dato apparentemente semplice, ma tecnicamente insidioso: la superficie dell’immobile.

Tari, cos’è la superficie catastale

Per decenni, il calcolo della Tari è stato affidato all’autodenuncia dei metri quadri calpestabili. Questo sistema ha generato un caos amministrativo senza precedenti, con discrepanze enormi tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto effettivamente censito al Catasto.

Oggi, la normativa ha sancito il passaggio definitivo alla superficie catastale. Ma attenzione: non si paga sull’intero valore indicato in visura. Il Decreto Salva Italia (Decreto Legge 201/2011) ha stabilito che la base imponibile sia pari all’80% della superficie catastale totale. Questo abbattimento del 20% è una sorta di forfait che il legislatore concede per escludere dal calcolo lo spessore dei muri interni, dei muri perimetrali e di quelle zone d’ombra che non concorrono alla produzione di rifiuti domestici.

Come leggere la visura catastale

Per non sbagliare, il contribuente deve richiedere una visura aggiornata sul portale dell’Agenzia delle Entrate. All’interno del documento, nella sezione relativa ai dati di superficie, si troveranno spesso due voci:

superficie totale , che include anche le aree scoperte (balconi, terrazzi);

, che include anche le aree scoperte (balconi, terrazzi); superficie totale escluse aree scoperte, che è il valore di riferimento per la Tari.

Se la visura riporta, ad esempio, 110 mq sotto la voce totale escluse aree scoperte, la Tari dovrà essere calcolata su 88 mq (110×0,80). Qualsiasi cifra superiore indicata dal Comune in bolletta rappresenta un errore che va contestato immediatamente.

Pertinenze e aree scoperte: devono essere incluse?

Uno dei punti di maggior attrito tra Comuni e cittadini riguarda le aree accessorie. Non tutti i metri quadri di proprietà sono soggetti a tassazione.

Balconi, terrazzi e verande

La regola generale è che le aree scoperte non recintate o non suscettibili di produrre rifiuti in modo autonomo sono esenti. Se il balcone è aperto, non è necessario pagare la Tari su quella metratura. Tuttavia, la situazione cambia radicalmente se il balcone viene trasformato in veranda con chiusure fisse (vetrate o infissi). In quel caso, l’area diventa volumetria abitativa a tutti gli effetti e deve essere dichiarata, aumentando la superficie tassabile.

Cantine e garage (pertinenze)

Questi locali sono spesso i dimenticati della dichiarazione, portando poi a sanzioni per omessa denuncia. Cantine e box auto vanno sempre dichiarati. La loro tassazione segue solitamente una logica diversa:

quota fissa , che viene calcolata sui metri quadri della pertinenza;

, che viene calcolata sui metri quadri della pertinenza; quota variabile, che spesso viene azzerata o ridotta drasticamente se il garage è asservito a un’abitazione principale per la quale si paga già la quota variabile (quella legata al numero degli occupanti).

Dichiarazione Tari: canali e scadenze 2026

La dichiarazione Tari non è un atto opzionale, ma un obbligo di legge che scatta ogni volta che si prende possesso di un immobile (affitto o proprietà) o quando si verificano variazioni strutturali.

Le scadenze

La normativa nazionale prevede che la denuncia vada presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’inizio dell’occupazione. Tuttavia, la maggior parte dei regolamenti comunali (Roma, Milano, Napoli, ecc.) ha abbreviato questo termine a 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Superare questo limite espone al rischio di sanzioni per tardiva dichiarazione.

Come inviare i documenti

Nel 2026, la modalità cartacea è ormai un ricordo. Il canale principale per l’invio sono gli sportelli digitali del cittadino ai quali si accede con Spid o Cie: molti comuni permettono di compilare moduli dinamici che estraggono automaticamente i dati catastali. È la modalità più rapida e sicura.

In alternativa si può utilizzare la Pec (Posta Elettronica Certificata). In questo caso il modulo di dichiarazione (scaricabile dal sito del gestore dei rifiuti locale) deve essere inviato insieme a:

copia del contratto di locazione o atto di compravendita;

visura catastale dell’immobile e delle pertinenze;

copia del documento d’identità del dichiarante.

Riduzioni e agevolazioni: come abbattere la bolletta legalmente

Molti contribuenti pagano la Tariffa piena senza sapere di avere diritto a sconti significativi. Ecco le casistiche più comuni:

compostaggio domestico , a chi ha un giardino e pratica il compostaggio, molti comuni riconoscono uno sconto sulla quota variabile che può arrivare al 20-30%. È necessario presentare un’istanza e accettare eventuali controlli;

, a chi ha un giardino e pratica il compostaggio, molti comuni riconoscono uno sconto sulla quota variabile che può arrivare al 20-30%. È necessario presentare un’istanza e accettare eventuali controlli; uso stagionale o limitato , che si applica alle case vacanze o a chi risiede all’estero per gran parte dell’anno e permette di ottenere alcune riduzioni specifiche legate al mancato utilizzo continuativo dell’immobile;

, che si applica alle case vacanze o a chi risiede all’estero per gran parte dell’anno e permette di ottenere alcune riduzioni specifiche legate al mancato utilizzo continuativo dell’immobile; distanza dai punti di raccolta , che si viene a verificare quanto il cassonetto o il punto di raccolta più vicino dista più di una certa soglia (solitamente 300-500 metri) dall’abitazione. In questi casi il contribuente ha diritto a una riduzione della Tariffa proporzionale al disagio;

, che si viene a verificare quanto il cassonetto o il punto di raccolta più vicino dista più di una certa soglia (solitamente 300-500 metri) dall’abitazione. In questi casi il contribuente ha diritto a una riduzione della Tariffa proporzionale al disagio; zone non servite, voce che si applica se si abita in una zona dove il servizio di raccolta non viene effettuato affatto. In questi casi la Tari è dovuta solo in misura ridotta (spesso non superiore al 20% della Tariffa piena) per coprire i costi generali del servizio.

Il numero degli occupanti: a cosa stare attenti

Se la quota fissa dipende dai metri quadri, la quota variabile dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare. Questo è il terreno dove si annidano gli errori più costosi.

Spesso accade che, in seguito a un trasloco, il Comune continui a conteggiare i vecchi residenti nella bolletta del nuovo occupante. Se si vive da soli ma si riceve una bolletta calcolata su 4 persone, la Tari può lievitare anche del 150%.

Per questo ogni anno, al ricevimento del primo avviso di pagamento, è importante controllare che il numero degli occupanti indicato corrisponda alla realtà anagrafica al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Qualsiasi discrepanza va segnalata con una richiesta di rettifica in autotutela.

Verso la tariffa puntuale

Il 2026 segna un punto di svolta con l’adozione diffusa della Tariffa Puntuale (PAYT – Pay As You Throw). Il concetto è rivoluzionario: paga per quello che butti. In questo sistema, i metri quadri rimangono la base per la quota fissa (che copre i costi generali del servizio come la pulizia delle strade), ma la quota variabile non viene più stimata in base al numero di persone, bensì misurata tramite svuotamenti del bidoncino dell’indifferenziata munito di microchip o pesature elettroniche.

In questo scenario, la precisione nella dichiarazione della superficie diventa ancora più importante per evitare che la quota fissa sia sproporzionata rispetto all’effettivo utilizzo del servizio.