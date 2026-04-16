123RF Bonus da 500 euro per fare sport, chi può richiederlo e come

Dal 13 aprile al 13 maggio 2026 è aperto il bando per il Bonus Sport della Regione Lazio. Un contributo da 500 euro destinato a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni. L’iniziativa è pensata per abbattere le barriere economiche che spesso ostacolano l’accesso alla pratica sportiva. Le domande si presentano online sul portale di Sport e Salute e i numeri di questa edizione raccontano già un successo in crescita rispetto al 2025.

Chi può fare domanda

Per accedere al contributo servono alcuni requisiti base:

residenza nel Lazio;

Isee sotto i 50mila euro.

Si tratta di una soglia volutamente ampia, pensata per raggiungere un vasto bacino di famiglie, non solo quelle in condizioni di disagio economico estremo, ma anche il ceto medio, che spesso è costretto a rinunciare a spese considerate non essenziali come l’iscrizione ai corsi sportivi. La domanda va presentata esclusivamente online sulla piattaforma sportesalute.eu entro le ore 15 del 13 maggio 2026.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Lazio – Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport – in qualità di Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027. È realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027.

Come funziona il bonus da 500 euro

Una volta ottenuto, il bonus da 500 euro consente di frequentare attività sportive presso associazioni, società ed enti del terzo settore aderenti al progetto. Per mantenere il beneficio è necessario rispettare una soglia minima di partecipazione: almeno 3 ore di pratica sportiva al mese. Per i ragazzi con disabilità, questa soglia scende a 1 ora mensile, rendendo la misura più inclusiva.

Una delle novità più apprezzabili dell’edizione 2026 riguarda la flessibilità nella scelta. Ogni beneficiario può distribuire la propria attività tra un massimo di tre diverse associazioni o società sportive, senza essere vincolato a un’unica struttura. Questo amplia le possibilità per chi desidera sperimentare discipline diverse o frequentare impianti in zone differenti.

Anche la burocrazia è stata semplificata. Per certificare la presenza alle attività sarà sufficiente timbrare il QR code giornaliero una sola volta, in entrata oppure in uscita.

I numeri del bando, un’offerta cresciuta del 36%

L’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, afferma:

Si tratta di una delle più grandi operazioni per la promozione dello sport nel Lazio. Siamo particolarmente soddisfatti perché tutti i numeri rispetto allo scorso anno sono in crescita. Il successo di questa iniziativa ci dice che abbiamo intercettato un bisogno reale e ci spinge a lavorare in questa direzione.

L’offerta dell’edizione 2026 del Bonus Sport, infatti, supera nettamente quella dell’anno precedente su tutti i principali indicatori: