A seguito del varo della Legge Quadro sulla Montagna è sorta un po' di confusione sull'esenzione Imu nei comuni montani. Facciamo chiarezza

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando scatta l'esenzione Imu nei comuni montani

Il 2026 si è aperto con grandi aspettative per i proprietari di terreni e fabbricati situati nelle zone alte del nostro Paese. L’approvazione della Legge n. 131/2025, nota come Legge Quadro sulla Montagna, ha introdotto una nuova visione strategica per i territori svantaggiati. Tuttavia, quando si parla di esenzione Imu e comuni montani, il confine tra incentivi allo sviluppo e obblighi fiscali è diventato un terreno scivoloso e fonte di pericolosi equivoci.

Nonostante il tentativo di ammodernare la definizione di territorio montano, la disciplina tributaria resta oggi un cantiere aperto, dove la burocrazia si scontra con le nuove necessità economiche. Vediamo come deve essere applicata l’esenzione Imu ai comuni montani, alla luce della risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha gelato le speranze di molti contribuenti.

Esenzione Imu per i comuni montani, le norme in vigore

Per capire chi ha diritto all’esenzione Imu oggi, non basta verificare se il proprio comune si trova sopra i 600 metri di altitudine. Il fisco italiano, per quanto riguarda l’imposta municipale unica, segue un binario parallelo.

Il documento cardine resta la circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze. Questo testo è l’unico strumento legale che stabilisce la classificazione dei comuni montani ai fini fiscali. Secondo questa circolare, i comuni sono divisi in:

comuni totalmente montani (T) dove l’esenzione Imu è totale e oggettiva. Significa che ogni terreno agricolo, sia esso coltivato o incolto, non è soggetto al pagamento dell’imposta, a prescindere dalla qualifica del proprietario;

dove l’esenzione Imu è totale e oggettiva. Significa che ogni terreno agricolo, sia esso coltivato o incolto, non è soggetto al pagamento dell’imposta, a prescindere dalla qualifica del proprietario; comuni parzialmente montani (P) dove l’esenzione Imu spetta esclusivamente ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP). I privati hobbisti pagano l’imposta;

dove l’esenzione Imu spetta esclusivamente ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP). I privati hobbisti pagano l’imposta; comuni non montani (NM) nei quali il terreno è sempre soggetto a imposta, salvo le agevolazioni per i professionisti agricoli.

Il no del Mef: la risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026

Questo è il punto di svolta per l’anno fiscale 2026. Molti proprietari, vedendo il proprio comune inserito nei nuovi elenchi della Legge Quadro sulla Montagna (131/2025), hanno ipotizzato di poter smettere di versare l’imposta.

Il Dipartimento delle Finanze è intervenuto con la risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 per chiarire un concetto fondamentale: i nuovi criteri di classificazione delle zone montane non hanno alcuna validità ai fini fiscali per l’esenzione Imu.

Perché questa chiusura netta?

Il Meg ha spiegato che l’esenzione Imu è una norma di carattere eccezionale e non può essere estesa per analogia. La Legge 131/2025 ha finalità erogative (distribuisce fondi), mentre la circolare 9/1993 ha finalità tributarie (regola il prelievo).

In parole povere, il Ministero ha blindato il gettito fiscale: se un comune è diventato montano per la nuova legge ma non lo era per la circolare del 1993, l’esenzione Imu non scatta. Estendere l’esenzione avrebbe creato un buco di bilancio non coperto, violando l’articolo 81 della Costituzione.

La Legge 131/2025: cosa cambia davvero?

Se la nuova legge non serve per l’esenzione Imu, a cosa serve? La riforma definisce un elenco aggiornato di comuni montani che possono accedere a:

fondi strutturali per il mantenimento dei pascoli e dei boschi;

per il mantenimento dei pascoli e dei boschi; incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta per le piccole imprese (startup montane);

sotto forma di crediti d’imposta per le piccole imprese (startup montane); contributi per i servizi (scuole e ospedali di montagna).

Dunque, un proprietario in un nuovo comune montano potrebbe ricevere un contributo per pulire un bosco (Legge 2025), ma deve comunque pagare l’Imu su quel bosco (Circolare 1993).

Esenzione Imu per coltivatori diretti e Iap

Indipendentemente dalla posizione nei comuni montani, i terreni agricoli restano esenti se posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

Nei comuni Parzialmente Montani (P), questa è l’unica via per l’esenzione Imu. Se un privato possiede un terreno in questi territori senza avere la qualifica professionale, l’imposta è dovuta. La risoluzione 1/DF/2026 ribadisce che questa distinzione soggettiva non viene intaccata dalle nuove riforme.

Fabbricati e pertinenze: l’equivoco della baita

Un errore comune è pensare che l’esenzione Imu dei comuni montani riguardi anche le case. Non è così. L’agevolazione territoriale si applica solo ai terreni.

Case vacanza e baite

Le abitazioni situate nei comuni montani pagano l’Imu regolarmente. Se si tratta di una seconda casa, si applicano le aliquote deliberate dal comune.

Fabbricati rurali strumentali

L’unica eccezione riguarda le stalle o i depositi attrezzi (cat. D/10). In molti comuni montani, questi edifici sono esenti o pagano un’aliquota minima (0,1%), ma ciò dipende dalla loro funzione agricola, non solo dalla posizione geografica.

Come calcolare l’Imu se non spetta l’esenzione

Se un terreno in uno dei comuni montani non è esente, il contribuente dovrà procedere al calcolo. La procedura per il 2026 prevede i seguenti passaggi:

individuazione del reddito dominicale, che si trova sulla visura catastale aggiornata;

il reddito dominicale va rivalutato del 25%;

il risultato va moltiplicato per 135 (il coefficiente fisso per i terreni agricoli);

al valore ottenuto si applica l’aliquota comunale (ad esempio lo 0,76% o lo 1,06%).

Esempio di calcolo:

Imposta=(Reddito Dominicale×1,25×135)×100Aliquota​

Il rischio sanzioni dopo la risoluzione 1/DF/2026

Il chiarimento del Meg del 1° aprile 2026 serve anche a prevenire un’ondata di omissioni. Chi decide arbitrariamente di non pagare l’Imu basandosi sulla nuova Legge Quadro rischia:

una sanzione del 30% per omesso versamento;

interessi di mora;

accertamenti esecutivi da parte del Comune.

Casi particolari: terreni incolti e orti sociali

Nel 2026, alcuni comuni montani hanno deliberato esenzioni locali per chi recupera terreni incolti. Sebbene la legge nazionale sia rigida, i sindaci hanno la facoltà di ridurre le aliquote (fino all’azzeramento) per contrastare il dissesto idrogeologico. È un’esenzione Imu comunale e non nazionale, che va verificata anno per anno nel regolamento municipale.

Dichiarazione Imu 2026: scadenze e obblighi

Anche in caso di esenzione Imu, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo se ci sono state variazioni (es. acquisto della qualifica di IAP). Questo permette al Comune di aggiornare le proprie banche dati ed evitare l’invio di avvisi di pagamento errati.