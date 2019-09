Il costo della patente di guida dal 2 settembre si è impennato, e crollano le ore di pratica

editato in: da

Il costo della patente sta raggiungendo prezzi mai visti prima, e a risentirne sono gli studenti e le auto scuole.

La delibera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le lezioni di guida non faranno parte dell’istruzione, perciò non saranno esenti dall’Iva.

La sentenza, nello specifico, ha portato il 2 settembre scorso alla decisione di applicare l’Iva del 22% sulle patenti di guida da parte dell’Agenzia delle Entrate e con effetto retroattivo. Ciò significa che a pagare l’Iva non saranno solo i neopatentati ma, per legge, anche tutti coloro che hanno conseguito la patente dal 1° gennaio 2015.

È stato un brusco ritorno dalle vacanze in particolar modo per i titolari delle scuole guide, che si troveranno costretti a contattare tutti i clienti che hanno frequentato dal 2015 l’autoscuola per sollecitare il pagamento dell’imposta. Un compito praticamente impossibile, considerando che le patenti conseguite dal 1° gennaio 2015 ad oggi sono più di 3,8 milioni.

Alcuni dei titolari, a tal proposito, stanno valutando l’alternativa di chiudere l’autoscuola, poiché il versamento dell’Iva è a loro carico (essendone i responsabili), e questo metterebbe a dura prova l’attività, fino ad esporli al rischio di fallimento. Solo poche autoscuole potranno permettersi di pagare autonomamente all’Erario l’Iva arretrata.

Molte le autoscuole che infatti stanno iniziando a protestare con scioperi.

Per far fronte all’oneroso debito con l’Erario, intanto, le autoscuole hanno dovuto aumentare il prezzo delle lezioni e delle ore di guida con gli istruttori. A causa di tale aumento, le famiglie hanno scelto di ridurre le ore di pratica sulla strada, mettendo a rischio la sicurezza dei guidatori.

Paolo Colangelo, presidente di Confarca Autoscuole, spiega come “se un corso di scuola guida costava mediamente 380-450 euro, oggi con l’Iva al 22%, che siamo obbligati ad applicare, arriva a costare circa 460-550 euro”. Per tale motivo, continua Colangelo, “per ridurre i costi, si risparmia sulle ore di pratica. Purtroppo, questo aumento si ripercuote sulla sicurezza stradale”.

Conseguire la patente pare che stia diventando un lusso riservato a pochi. In fine, oltre all’aumento dei costi, un calo della sicurezza sulle strade e alle difficoltà riscontrate da molte autoscuole, vi sono anche molte probabilità che il numero di neopatentati cali vertiginosamente nei prossimi mesi.