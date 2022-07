Pestaggio choc, a Milano può arrivare l’esercito: il motivo

Fonte: ANSA Pestaggio shock, a Milano può arrivare l'esercito: il motivo

Piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, è stato il palcoscenico dell’ennesimo episodio di violenza nella città meneghina. Dopo numerosi allarmi lanciati nelle scorse settimane, con l’influencer Chiara Ferragni che ha alzato la voce con il sindaco Giuseppe Sala, le immagini che arrivano tramite i social sconvolgono e lasciano tutti a bocca aperta e, ancora una volta, portano la politica d’opposizione del capoluogo a chiedere a gran voce l’intervento del Governo.

L’aggressione a Milano

L’episodio di violenza è andato in scena venerdì 22 luglio 2022, quando erano passate da poco le 20. La scena che si è prospettata agli occhi dei passanti in zona stazione Centrale a Milano è quella tipica di una lotta senza esclusione di colpi dove, ad avere la peggio, è stato un giovane di origini tunisine. Dalle immagini consegnate ai social grazie a un passante che stava filmando, si vede chiaramente un ragazzo a torso nudo camminare in piazza Duca d’Aosta quando, dalla parte opposta, è arrivato un altro uomo che ha dato il via al pestaggio.

Entrato nell’inquadratura con un calcio volante, l’aggressore ha colpito più volte il malcapitato con calci al petto e in testa, ma anche con una bottiglia di birra che ha ferito il giovane. In una pozza di sangue e difeso solo dall’intervento dei passanti che lo hanno soccorso chiamando il 118 in stato di choc, il giovane ha provato ad allontanarsi senza successo.

Si tratta di un tunisino più volte denunciato e fuggito da una comunità per minori, che sarebbe stato aggredito al termine di una rapina messa a segno nella zona. Secondo quanto emerso il ragazzo sarebbe infatti andato a chiedere conto ai tre che lo avrebbero rapinato nel tentativo di recuperare il telefonino rubato e a quel punto sarebbe stato di nuovo aggredito. Nonostante le profonde ferite, dovute dalla bottiglia di birra scagliatagli contro, le condizioni del giovane non destano preoccupazioni ed è stato trasportato in codice verde al Niguarda dove è stato medicato.

Gli inquirenti sono al lavoro per dare un nome agli aggressori anche grazie alle identificazioni che sono state più volte effettuate nelle ultime settimane.

La richiesta dell’esercito in città

L’ennesima situazione di violenza a Milano lascia tutti a bocca aperta e solo grazie al video pubblicato sui social ha avuto una risonanza tale da far storcere il naso alle istituzioni. Tra i primi a farsi sentire è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale: “Non c’è più tempo da perdere, sindaco e Pd rompano gli indugi” (qua via abbiamo parlato delle migliori città italiane in base alla qualità della vita).

Il governatore, infatti, è stato chiaro nelle richieste avanzate al primo cittadino Sala, spiegando sui social della necessità di vedere quanto prima l’esercito tra le strade di Milano per garantire la sicurezza dei cittadini: “Stop ai tentennamenti: subito in campo, ma davvero in tempi rapidi, un forte contingente dell’Esercito a supporto di Carabinieri e Polizia”.

Ha detto la sua anche Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. Episodi simili, afferma, avverrebbero regolarmente di notte nei pressi della Stazione Centrale di Milano, “ma il fatto in questione è accaduto in pieno giorno, alla luce del sole” e di fronte a cittadini e turisti. Per De Corato, si tratta di “immagini, forti, agghiaccianti e cruente, rendono l’idea della drammatica situazione in cui versa la città”, motivo per il quale solo l’intervento dall’alto della ministra Lamorgese può dare la scossa con l’impiego dell’esercito (a proposito di Milano, sorprende la classifica sulla corruzione in Italia).