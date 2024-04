Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

È morto Roberto Cavalli, tra i designer più celebri del mondo della moda internazionale. È stata data notizia della sua dipartita venerdì 12 aprile, all’età di 83 anni. Malato da tempo, si è spento a Firenze, avendo al proprio fianco la compagna Sandra Bergman Nilsson, di 38 anni, che appena un anno fa lo aveva reso padre per la sesta volta. L’erede più giovane del suo enorme patrimonio, che verrà di certo analizzato nel dettaglio in sede di spartizione ereditaria.

Cessione del marchio Cavalli

La celebre casa di moda di Roberto Cavalli è nata negli anni ’70 e, per quanto il nome sia ben impresso nella mente di chiunque ami fashion e glamour, gli anni Duemila sono stati di certo molto gravosi.

Nel 2007 Roberto Cavalli ha iniziato a parlare concretamente dell’ipotesi di cedere la propria creatura. Dopo molte trattative fallite, ci è poi riuscito nel 2015. Ha di fatto ceduto la quasi totalità dell’azienda al fondo d’investimento italiano Clessidra.

Mesi di trattative per raggiungere infine l’accordo economico per l’acquisizione del 90% del capitale del brand fiorentino. Il tutto avvenuto attraverso la società Varenne. Il designer ha tenuto per sé il 10% di quanto fondato, che passerà ora di diritto ai suoi eredi.

Ma chi c’è dietro Varenne? Il fondo citato ne possiede la maggioranza. All’interno però sono presenti anche dei co-investitori. Questi vantano quote di minoranza e tra i vari nomi spiccano L-GAM, altro fondo d’investimento, e Chow Tai Fook Enterprises Limited, holding controllata dalla famiglia Cheng e con base a Hong Kong.

L’importo entrato nelle casse di Roberto Cavalli non è stato esplicitato, ma sono circolate alcune cifre. La casa di moda sarebbe stata valutata intorno ai 350 milioni di euro, debiti compresi. Questi ammontavano a 51 milioni di euro verso istituti bancari e 40,85 milioni verso il fondatore Cavalli.

Il brand Cavalli

Il debutto a Parigi nel 1970 del brand Cavalli, che porta ancora oggi e lo farà finché resterà fiscalmente in piedi. Il designer è sempre stato attratto dall’arte in ogni sua forma. Una passione tramandata attraverso la sua famiglia, considerando come suo nonno era un pittore. Apparteneva alla corrente dei Macchiaioli. Non tutti conoscono il suo enorme talento, tale da comportare l’esposizione delle sue opere nel museo degli Uffizi, ancora oggi.

Da giovane, così, Roberto Cavalli tentò di dare ascolto a quella vocazione che fu del nonno. Iscritto all’Istituto statale d’arte di Firenze, si è specializzato nelle applicazioni tessili della pittura. In quella fase riuscì a sprigionare la curiosità di grandi nomi della moda. Parliamo di Pierre Cardin ed Hermès.

La sua ambizione però lo portò a tentare il tutto per tutto, presentando la sua personale collezione a Parigi, al Salon du Prêt-à-Porter. Era il 1970, come detto, e il resto è storia. Da allora, Firenze, Milano e poi il mondo, è il caso di dirlo.

Patrimonio ed eredi

Dopo essersi imposta come una delle principali realtà al mondo nel settore della moda, la casa di moda di Roberto Cavalli ha accusato il colpo della crisi. Nel 2010 ha avuto inizio un gravoso periodo di difficoltà economica, che ha dato inizio al processo di ricerca di acquirenti e vendita.

Ormai fuori dal suo controllo, il brand nel 2019 è passato sotto il controllo di un fondo arabo, che ha deciso di investire anche nel settore immobiliare. Si pensi alla Cavalli Tower di Dubai, edificata nel 2021.

Per quanto non si tratti di cifre ufficiali, ovviamente, si stima che il patrimonio di Roberto Cavalli si aggirasse intorno ai 210 milioni di euro di ricavi, fino al 2015. Negli anni precedenti l’asticella era stata posta molto più in alto, pare (500 milioni di euro). L’apice del successo era però ormai lontano, risalente di fatto alla fase tra gli anni ’90 e i primi del Duemila.

Ai suoi eredi lascia liquidità, azioni e di certo molti immobili. La sua sontuosa casa in Toscana è una proprietà che si estende per 36 acri, con struttura principale, piscine interne ed esterne, un’ampia cantina e perfino una pista per atterrare il suo elicottero. Ben nota anche la sua passione per gli yacht, come il suo famoso Freedom di 28 metri.

Viene però da chiedersi chi siano i suoi eredi. A 82 anni Roberto Cavalli è divenuto padre per la sesta volta. Sandra Nilsson-Bergman, al suo fianco per 15 anni, ha dato alla luce il piccolo Giorgio, come il padre dell’imprenditore.

Gli altri cinque figli sono ormai tutti adulti. Tommaso e Cristina sono nati dal primo matrimonio con Silvanella Giannoni, quando Cavalli era appena ventenne. Robert, Rachele e Daniele sono invece frutto del secondo matrimonio, avvenuto nel 1980, con Eva Duringer. Di questi, è stato Robert a seguire le orme paterne, lanciando Triple RRR, linea di prêt-à-porter rivolta a un pubblico maschile.