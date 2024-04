Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

La Rai pare stia fronteggiando un nuovo caso Fazio, o quasi. Amadeus sarebbe pronto a passare sul Nove, che pare aver trovato terreno fertile per garantire un’alternativa all’intrattenimento in chiaro in Italia.

La7 ha trovato la propria dimensione grazie all’informazione, tra telegiornale e talk, mentre Nove continua a fare la corte ai volti celebri della rete nazionale. L’ultima della lista è proprio l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo, al quale sarebbe stato offerto un contratto sontuoso. Le voci rimbalzano da una parte all’altra, così come i numeri, il che richiede di fare un po’ di chiarezza.

Contratto di rinnovo Rai

La Rai pare abbia messo sul tavolo una proposta molto allettante. La trattativa, dunque, prosegue. Del resto, come dicevamo, la situazione è quasi simile a quella con Fabio Fazio. Il motivo è presto spiegato. Il padrone di casa di Che tempo che fa non sembrava più gradito. In questo caso, invece, il conduttore risulta ancora una presenza più che apprezzata. Il filo rosso di queste due storie è dunque rappresentato unicamente dagli ascolti persi nel prossimo futuro, a vantaggio di una diretta concorrente.

Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l’offerta non avrebbe precedenti nella storia della Rai. L’Ad Roberto Sergio avrebbe avanzato una cifra esorbitante per sugellare un accordo per i prossimi quattro anni.

Un quadriennale molto ricco, come se si trattasse di un talento della sua amata Inter. Di certo Amadeus sarà in dubbio, considerando come Nove rappresenti una sfida e Rai una certezza. Nel frattempo il suo lavoro prosegue, non essendoci stata alcuna rottura. Registrate le nuove puntate di Affari Tuoi e tutto confermato per l’appuntamento dei primi di maggio con Una Nessuna Centomila – In Arena. Cosa accadrà dalla prossima stagione, però, sembra ancora da decidere.

L’offerta sul Nove

Il contratto di Amadeus è in scadenza il prossimo 30 agosto. In termini calcistici, dunque, la Rai rischia di perderlo come un parametro zero. Il mercato televisivo è già in fermento e di offerente alternativo ce n’è soltanto uno.

Nel corso del confronto con Roberto Sergio pare che il conduttore si sia riservato il diritto di riflettere approfonditamente per alcuni giorni. Un passo importante nella sua carriera, dovesse compierlo, da non prendere alla leggera.

L’emittente di Warner Bros è pronta al secondo “sgarro” alla Rai, dunque. Ma se a Fazio è stato proposto di sentirsi libero di riproporre il suo Che tempo che fa, al collega cosa è stato offerto?

Voci di corridoio riportano come potrebbe divenire responsabile di tutto l’intrattenimento del canale. Il tutto corredato da un cachet che viene definito molto ricco, pur senza riportare cifre. Non è da escludere, inoltre, che possa rientrare nell’affare anche I Soliti Ignoti, ovvero uno dei programmi di punta della Rai, che appartiene però a una produzione esterna, ovvero Endemol-Banijay.

Tra pressioni e smentite

È bene precisare come si parli di indiscrezioni, al momento, ma pare che Amadeus sia rimasto scottato dal trattamento ricevuto dalla Rai. Dopo il clamoroso successo di Sanremo, in termini di ascolti ma anche e soprattutto di raccolta pubblicitaria, si sarebbe aspettato maggiore autonomia e libertà.

In risposta, invece, pare sia rimasto ingrovigliato nell’attuale clima pesante della rete che, come la protesta dei giornalisti ha ben spiegato, soffre di una certa ingerenza da parte del governo di Giorgia Meloni.

Il Corriere della Sera cita alcune pressioni in vista della sua ultima edizione del Festival di Sanremo. Dalla richiesta d’avere Povia tra i cantanti in gara, data la sua vicinanza alla Lega di Matteo Salvini, a quella di proporre Hoara Borselli tra gli ospiti, essendo in area Fratelli d’Italia, magari aggiungendo Mogol come co-direttore artistico.

Tutto respinto al mittente, così come la Rai respinge queste “notizie false”. In merito si è espresso lo stesso Roberto Sergio che, interpellato da Adnkronos, ha detto: “Una infinità di false notizie, in merito al contratto di Amadeus, stanno danneggiando l’azienda Rai, anche attraverso testate autorevoli. Tutto questo è inaccettabile”.