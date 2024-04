Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Forbes ha recentemente annunciato i nomi dei giovani più promettenti d’Europa nella sua lista annuale “30 Under 30 Europe”. Quest’anno, tra i talenti selezionati, spiccano diversi italiani che si sono distinti modo eccellente in vari settori, confermando il talento e l’imprenditorialità del nostro Paese.

I Big della lista di Forbes Europe: da Jannik Sinner a Emanuele Aucone

La lista “30 Under 30 Europe” di Forbes riconosce il talento e l’impegno dei giovani leader europei, che rappresentano il 70% dei fondatori di aziende in lista. Questi giovani imprenditori hanno raccolto finanziamenti significativi e stanno portando avanti progetti innovativi con un forte impatto sociale ed economico.

La selezione dei candidati è stata effettuata da esperti del settore e da giovani selezionati nelle edizioni precedenti, sulla base di criteri come i finanziamenti raccolti, i ricavi aziendali, l’originalità del progetto e il suo potenziale di crescita. La lista riflette la diversità e l’eclettismo del panorama imprenditoriale europeo, con un occhio di riguardo per l’innovazione e il cambiamento positivo.

Jannik Sinner, il tennista di 22 anni attualmente classificato al numero 2 del mondo, è uno dei dieci italiani presenti nella lista. Sinner ha ottenuto importanti collaborazioni con marchi prestigiosi come Gucci, Lavazza e Alfa Romeo, e rappresenta uno dei talenti emergenti nel mondo dello sport e oltre.

Accanto a Sinner, nella categoria “Sports & Games”, troviamo Giovanni Laerte Frongia, vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo di Aimlabs. Ex giocatore professionista, Frongia ha rappresentato l’Italia ai Mondiali di e-sport del 2016 ed è ora coinvolto nello sviluppo di tecnologie innovative nel campo dei giochi online.

Nella categoria “Science & Healthcare”, spicca Emanuele Aucone, un giovane ricercatore presso il Politecnico federale di Zurigo. Aucone ha sviluppato un metodo innovativo per monitorare la biodiversità nelle foreste utilizzando droni per raccogliere campioni di Dna animale dai rami degli alberi.

Nella categoria “Manufacturing & Industry”, diversi giovani italiani si sono distinti per le loro startup innovative. Per esempio, Mattia Bertolani, Daniel Kaidanovic, Guglielmo Riva e Carlo Villani, fondatori di Voidless, hanno creato una soluzione per contrastare l’eccessivo imballaggio nel settore della logistica, riducendo i costi e le emissioni di anidride carbonica.

Altri giovani imprenditori italiani in lista includono Gianni Romano, cofondatore di Lyfcycle, che si impegna a promuovere l’economia circolare nella moda, e Valentina Dipietro, co-fondatrice di Mykor, una startup biotecnologica che mira a decarbonizzare l’industria delle costruzioni.

Infine, Carlo Fedeli, con la sua startup Flexsea, propone un biomateriale compostabile derivato dalle alghe come alternativa alla plastica tradizionale, contribuendo alla lotta contro l’inquinamento plastico.

L’elenco degli Under-30 Europe citati da Forbes

La classifica di Forbes Italia include ben 10 categorie (quelle italiane sono la metà), e in ognuna di queste ci sono quelle personalità che si sono particolarmente distinte in quel determinato gruppo di appartenenza. La classifica completa include una trentina di personaggi più e meno conosciuti per ogni categoria. In questa sede elencheremo i primi tre che vengono citati sul sito di Forbes, nella sezione “30 under 30 Europe 2024”.

Categoria under-30 Entertainment

PinkPantheress (Musicista, 22 anni)

Bella Ramsey (Attrice, 20 anni)

Nia Archives (Musicista, 24 anni)

Categoria under 30 2024 – Retail & E-commerce

Alejandro Benlloch, Bruno Casanovas (Cofounders, Nude Project, 23, 23 anni)

Patrice Becker, Leonhard Soenke, Heiner Stinner (Cofounders, Throne, 25, 26, 29 anni)

Jack Bennet (Founder, Coddies, 29 anni)

Categoria under 30 2024 – Sports & Games

Luke Littler (Darts Player, Professional Darts Corporation, 17 anni)

Aitana Bonmati (Midfielder, FC Barcelona Femeni, 26 anni)

Emily Bailey (Head of Business Development, Code Coven, 28 anni)

Categoria under 30 Europa 2024 – Media & Marketing

Madeline Argy (Creator, 23 anni)

Nada Bashir Adam Holm, Phillip Jacques, Daniel Manicus (International Correspondent, CNN, 28 anni)

René Bucken (Managing Editor, Tagesschau, 29 anni)

Categoria Under 30 Scienza e Assistenza Sanitaria

Will Donnelly (Cofondatore, Lottie, 29 anni)

Anqi Wang (Ricercatore Associato, Imperial College London, 29 anni)

Cian Donovan, Robbie Scott (Cofondatori, Akara Robotics, 26, 28 anni)

Categoria Under 30 Europa categoria impatto sociale

Arnaud Delubac (Cofondatore, Greenly, 28 anni)

Gary Izunwa (Cofondatore, Tangent, 29 anni)

Ariel Renous, Roy Wellner (Cofondatori, Augment, entrambi 27 anni)

Categoria Manifattura & Industria

Hendrik Kramer (Cofondatore, Fernride, 29 anni)

Valentina Dipietro, Olivia Page (Cofondatori, Mykor, entrambi 29 anni)

Bayan Al-Abdullat, Najwan Mohammad (Cofondatori, Adadk, rispettivamente 28 e 27 anni)

Arte e Cultura

Lucile Guilmard, Paolina Russo

Armin Vahabian (Fondatore, Fat Phill’s, 28 anni)

Juan Enrique Sahuquillo Jiménez, Javier Sanz Luján (Cofondatori, Cañitas Maite, entrambi 26 anni)

Categoria Under 30 Europa sezione tecnologia

Vladimir Danila (Founder, Linearity, 24 anni)

Piotr Dabkowski, Mati Staniszewski (cofondatori, Elevenlabs, entrambi 29 anni)

Sanjay Abraham (cofondatore, Xpress Health, 29 anni)

Finanza

Mara Schmiedt (Co-founder, Alluvial, 29 anni)

Ash Arora (Partner, LocalGlobe, 28 anni)

Basile Agay (Founder, Teampact Ventures, 27 anni)