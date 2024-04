Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Impegnato in Italia per le riprese di un film, Modi, Johnny Depp si sarebbe interessato a un clamoroso affare immobiliare. Nel mirino dell’attore di Hollywood sarebbe finito addirittura un castello.

Sul set condivide le scene con Riccardo Scamarcio e Al Pacino e, stando al Washington Post, sarebbe stato proprio l’attore italiano a segnalare il castello di Montalto Dora. Un’antica struttura che lui ben conosce, avendo girato nel 2006 la fiction La Freccia Nera.

Quanto costa il castello di Montalto Dora

Al di là dell’aspetto gossip della vicenda, non capita tutti i giorni che qualcuno tenti di acquistare un castello in Italia. É dunque interessante parlare di cifre. Quanto può arrivare a costare una struttura del genere?

L’attore avrebbe visitato tre castelli in vendita in realtà, intenzionato ad acquistare un enorme maniero. Da Pavone ad Andrate, fino a innamorarsi di Montalto. Questa dimora lussuosa, con il terreno annesso, è posta sul mercato per 4,8 milioni di euro. Una cifra che non risulta neanche troppo elevata, a dire il vero. Basti pensare che il super attico di Chiara Ferragni a CityLife pare abbia un costo vicino ai 6 milioni di euro.

Fatti i necessari raffronti, passiamo in rassegna i dettagli di quello che potrebbe essere un affare per Johnny Depp. L’edificio vanta più di 2mila metri quadri. Si sviluppa intorno a un cortile pavimentato e al suo interno conta 11 camere, ben 13 bagni e anche un’antica cappella del XV secolo. Nel costo proposto, magari anche un po’ trattabile, sono inclusi anche un castelletto e una cascina. Chi non vorrebbe, avendone disponibilità, una fortezza arroccata a 405 metri sul Monte Crovero, con vista sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea, dove isolarsi dal mondo.

Immobiliare a Montalto Dora

Quanto costa una casa a Montalto Dora? Una normale, magari, senza una storia secolare alle spalle e più bagni di quante camere da letto possa vantare. Generalmente parlando, i dati di Immobiliare.it indicano un costo medio di 816 euro per metro quadro. Guardando però all’intero ventaglio, si potrebbe indicare come il costo vari da 246 euro a 3.640 euro per metro quadro.

Il castello di Montalto Dora rientra esattamente in questa analisi economica e, a dire il vero, non si avvicina neanche minimamente alla fascia più alta degli immobili sul territorio: 2.400 euro per metro quadro, circa (considerando il solo edificio).

Si tratta di un territorio che nell’ultimo anno ha registrato un notevole aumento. Paragonando marzo 2024 allo stesso mese dello scorso anno, i prezzi medi di vendita sono saliti dell’8,95%. Abbiamo specificato come il costo più basso sia di 246 euro ma, è bene sottolinearlo, cifre così ridotte non si registrano da molto. Basti pensare 711 euro per metro quadro è stato il minimo raggiunto negli ultimi anni, precisamente a ottobre 2023. Il massimo, invece, risale a maggio 2022 ed è stato di 832 euro.

Ad ogni modo, considerando la non centralità del luogo, guardandolo unicamente come centro urbano moderno e non come area dal valore storico enorme, i costi di vendita sono ben al di sotto della media provinciale. Quest’ultima è infatti di 1.595 euro. Lo stesso dicasi per gli affitti, non che Johnny Depp paia interessato o il castello sia disponibile in questa formula: 5,08 euro mensili a Montalto Dora, contro i 10,06 della media provinciale.