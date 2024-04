Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Non giunge di certo come una sorpresa ma ora è ufficiale: Amadeus passerà al Nove, rete in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery. Un passaggio storico, considerando quanto sia stata importante la figura del conduttore negli ultimi anni in Rai. La sua presenza nel palinsesto della Tv pubblica era infatti enorme, senza considerando il clamoroso successo dei suoi Festival di Sanremo. Di seguito i dettagli noti sul suo nuovo contratto.

Il contratto di Amadeus

Giovedì 18 aprile 2024 è il giorno in cui Amadeus ha posto la sua firma sul contratto. Dopo aver annunciato l’addio alla Rai, in parte sofferto, ecco il secondo step, quello che lo porterà a divenire uno dei protagonisti del Nove.

L’accordo non è meramente connesso a dei programmi televisivi, come anticipato nei giorni scorsi. Amadeus infatti collaborerà attivamente con il senior management di Warner Bros. Discovery. Ciò al fine di sviluppare dei nuovi format di intrattenimento per le varie piattaforme del gruppo.

“Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della Tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano”. Questo il commento di Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Sud Europa.

Il contratto firmato vedrà l’ex direttore artistico di Sanremo ricoprire un incarico ben più rilevante rispetto a quello precedente in Rai. La sua presenza sul Nove mira a una riorganizzazione del palinsesto dell’intrattenimento del canale.

Di fatto questo passo, che prevede un contratto di quattro anni, con una cifra annuale di 2,5 milioni di euro, si suppone, dovrà portare la rete al prossimo step evolutivo. Se il solo Fazio ha di certo portato maggiore pubblico, l’arrivo di Amadeus garantisce di certo quel quid extra in grado di spingere il pubblico a cambiare le proprie abitudini.

I nuovi programmi di Amadeus

Per l’intera durata del suo nuovo contratto, pare che Warner Bros. Discovery abbia messo sul piatto un budget di 100 milioni di euro. Amadeus avrà modo di agire liberamente, senza pressioni, strutturando i suoi format e, al tempo stesso, riorganizzando il palinsesto intrattenimento.

Va da sé che dopo l’estate il pubblico avrà modo di osservare una vera e propria trasformazione. La collaborazione con la Rai è ormai completata e, tra non molti, termineranno anche le messe in onda delle ultime puntate registrate.

Si godrà infine le vacanze meritate in famiglia e poi si getterà nel suo nuovo incarico. Il suo debutto sul Nove è atteso già dal prossimo autunno 2024. Sulla base dell’accordo, condurrà un programma di access prime time, ovvero in preserale. Gli sono poi stati garantiti altri due show in prime time, dunque in prima serata. Il gruppo ha spiegato come nel corso dei prossimi mesi saranno poi annunciati i dettagli dei progetti singoli che lo vedranno protagonista.

Non si sono fatti attendere i messaggi social da parte dei colleghi. La squadra di Che tempo che fa lo ha infatti accolto così: “Ti aspettiamo! Un abbraccio”, con tanto di foto di Amadeus al fianco di Fazio.

In questo scenario la Rai resta a guardare, dopo aver tentato un gesto disperato per trattenere una delle sue figure di punta. La preoccupazione attualmente è però rivolta ad altri grandi nomi della rete, che pare si stiano guardando intorno.