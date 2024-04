Tutti parlano di Francesca Fagnani e del suo "Belve", programma in onda su Rai 2 in cui la giornalista intervista personaggi famosi. Quant'è il suo cachet e quanto prendono gli ospiti

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Inutile dire che è uno dei personaggi televisivi del momento, perché acuta e sovversiva quanto basta per bucare lo schermo e posizionarsi laddove, onestamente, c’era un gran vuoto, e cioè nell’Olimpo della tv italiana, al femminile quantomeno. Francesca Fagnani è tornata a mordere con il suo “Belve”, con quella classe da fuoriclasse e quel sarcasmo così elegante che solo i grandi sanno esprimere. Un programma diventato un vero cult, che muove numeri e trend.

Francesca Fagnani e il suo “Belve” diventato programma cult

Francesca Fagnani, romana classe ’76, giornalista e conduttrice televisiva, compagna di Enrico Mentana dal 2013, laurea alla Sapienza in Lettere moderne e dottorato in filologia dantesca a New York, in Rai dal 2001, porta in televisione i grandi nomi dello spettacolo, della politica e della cronaca, spogliandoli di ogni filtro: domande secche, esplicite, a volte irriverenti e scomode, ma sempre garbate e ironiche. La forza di “Belve” sta in questo riuscitissimo e piacevole gioco delle parti.

Fagnani ha esordito come giornalista televisiva ad “Annozero” di Giovanni Minoli e Michele Santoro. Uno dei suoi primi programmi è stato “Il prezzo”, con al centro interviste a giovani in carcere minorile per reati collegati alla criminalità organizzata. Dal 2019 è opinionista a “Quarta Repubblica” su Rete 4 e “Non è l’Arena” su LA7, dove affronta soprattutto il tema della criminalità romana. Nel suo curriculum spicca anche la co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2023 a fianco di Amadeus.

Ottimo l’esordio su Rai 2 della nuova stagione di “Belve”, la numero 9. Martedì 2 aprile, con ospiti Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Berté, la trasmissione ha toccato quota 1 milione 815mila spettatori, pari al 10,4% di share, con punte di ascolto che hanno sfiorato i 2 milioni 400mila spettatori e oltre il 14% di share. Oggi martedì 9 aprile secondo appuntamento con ospiti, tra gli altri, Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani.

Il programma va in onda martedì alle 21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. In studio anche Raiz, ospite dello “spazio canoro”, e Carmine Del Grosso, nel ruolo semiserio di “scaldatore di interviste”, che si confronta con alcune “Belve” parecchio alternative.

Il programma è curato, oltre che condotto, dalla Fagnani e realizzato da Rai in collaborazione con Fremantle Italia. Prima di approdare in viale Mazzini, era andato in onda sul Nove dal 14 marzo 2018 al 21 giugno 2019, per poi spostarsi appunto su Rai 2 dal 14 maggio 2021. Sempre in seconda serata per le prime sette edizioni, ha poi conquistato la prima serata con l’ottava edizione del 2023 e la conferma del 2024.

Quanto costa il programma e quanto vengono pagati gli ospiti

Gli ospiti che funzionano di più, ha spiegato Fagnani, sono “quelli che hanno una vita piena, i simpatici e gli antipatici”. Ma quanto prendono per partecipare alla trasmissione? I numeri si rincorrono sui social: a quanto si dice in giro, comunque, tantissimo.

Maurizio Belpietro sulle pagine de “La Verità” aveva provato un annetto fa a fare i conti in tasca a “Belve”: secondo la sua ricostruzione, ogni puntata costerebbe alle casse di mamma Rai qualcosa come 320mila euro. Una cifra che, moltiplicata per i 5 appuntamenti di questa nona stagione, solo nel 2024 significherebbe un totale di ben 1,6 milioni.

“Belve”, i numeri del 2023

Proprio il 2023 è stato l’anno dei record per il programma. “Belve” ha chiuso la scorsa stagione con una media di 1 milione 179mila spettatori e uno share del 7,1%, segnando una crescita del +18% rispetto al 2022 e attestandosi come il programma più seguito della rete. Numeri che aumentano se si considerano le visioni, sempre solo in tv, nei 7 giorni successivi alla messa in onda, al 7,4% di share e 1 milione 253mila di ascolto medio.

La puntata più vista è stata quella di esordio, andata in onda il 26 settembre, che ha incollato al televisore ben 1 milione 759mila spettatori, conquistando uno share del 10,4%.

Il successo di “Belve” è evidente anche sulla piattaforma RaiPlay, dove lo scorso anno il programma ha registrato un ascolto medio device pari a 17.500 in diretta e un ascolto medio device di 147mila on demand, posizionandosi come il quinto programma più visto in assoluto on demand.

Fortissimo anche sui social, tanto da schizzare sempre in trend. Sono quasi 1,5 milioni le visualizzazioni complessive di contenuti video su X, Facebook, Instagram e YouTube. Per dare un numero – fonte Rai – dal 26 settembre al 24 ottobre 2023, ha raccolto complessivamente oltre 706mila interazioni, con una netta prevalenza su Instagram, su cui è stato generato il 66% delle interazioni. Di queste, 254mila sono arrivate durante la messa in onda del programma e 452mila tra una puntata e l’altra. La puntata più ingaggiante durante la messa in onda è stata quella del 26 settembre con ben 68mila interazioni.

Definito dalla Rai persino “straordinario” il riscontro su TikTok, il programma è diventato un fenomeno virale, tanto da confermare TikTok come il social preferito dal pubblico: a fine ottobre 2023, l’hashtag #Belve aveva ottenuto quasi 395 milioni di visualizzazioni.

Quanto guadagna Francesca Fagnani

Un successo clamoroso, e clamorosamente meritato, che innalza Francesca Fagnani tra le conduttrici più interessanti della tv nostrana. Quanto guadagna la giornalista? Difficile dirlo. Come spesso accade con i personaggi pubblici, quello che si legge in giro è frutto di ipotesi, più o meno plausibili.

La Rai non ha mai reso nota le cifre del contratto. In rete circolava all’inizio di “Belve” qualche riferimento che parlava di “circa 5mila euro a puntata”. Ora che la posta si è alzata di parecchio, il cachet sarebbe ben più consistente: i rumors parlano di un range che andrebbe dai 20mila ai 50mila euro a puntata. Ma, come detto, sono solo ipotesi.

Per quanto riguarda invece la sua partecipazione a Sanremo – ma anche qui le cifre non sono certe – la giornalista avrebbe ricevuto lo stesso gettone assicurato alle altre co-conduttrici, e cioè Chiara Ferragni, Paola Egonu e Chiara Francini: 25mila euro.