Fonte: Ansa L'eclissi totale che fa guadagnare 6 miliardi agli Stati Uniti

L’8 aprile 2024 ci sarà uno spettacolo celeste raro e affascinante: un’eclissi totale di sole. No, l’Europa non lo vedrà perché l’eclissi attraverserà il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. Questo evento non solo attira l’attenzione degli appassionati di astronomia, ma ha anche un impatto economico significativo lungo il suo percorso.

Un evento che vale circa 6 miliardi di dollari

Il fenomeno celeste non è solo un’opportunità per gli appassionati di astronomia, ma anche per le imprese locali lungo il suo percorso. Si prevede che l’eclissi possa portare un’impennata economica fino a 6 miliardi di dollari, grazie all’aumento della spesa per alloggi, ristoranti e viaggi lungo la traiettoria dell’eclissi. Questo afflusso di turisti non solo beneficerà delle grandi città, ma anche delle comunità rurali lungo il percorso.

Secondo il Perryman Group, un’agenzia di analisi economica con sede in Texas, l’eclissi solare dovrebbe generare un’imponente spesa diretta di quasi 1,6 miliardi di dollari, con un impatto economico complessivo stimato intorno ai 6 miliardi di dollari, considerando anche gli effetti moltiplicatori.

Lisa W. Miller & Associates, una società di ricerche di mercato, ha previsto che circa 12 milioni di persone pianificheranno un viaggio e si sposteranno per assistere all’evento celeste. In particolare, il Texas dovrebbe accogliere un milione di visitatori, secondo le stime di Miller.

Ed è proprio il Texas, il primo stato degli Usa ad essere attraversato dall’eclissi, che potrebbe avere un ritorno economico maggiore, con Perryman che prevede un impatto economico di circa 1,4 miliardi di dollari, superando gli altri stati colpiti dalla totalità.

Gli analisti stimano che circa 685 milioni di dollari verranno spesi nel settore della ristorazione, mentre si prevede che le vendite al dettaglio legate all’eclissi ammontino a 1,1 miliardi di dollari. Inoltre, sono attesi investimenti significativi nell’industria alberghiera, con una spesa prevista di 810 milioni di dollari in affitti e hotel a breve termine.

Quanto costa una notte con l’eclissi totale

L’eclissi totale ha già generato un interesse straordinario e un afflusso di turisti lungo il tragitto. Le prenotazioni per alloggi e ristoranti lungo la traiettoria dell’eclissi hanno registrato un aumento senza precedenti. Ad esempio, il Jay Peak Resort nel Vermont ha visto tutte le sue 900 camere prenotate per il 7 aprile per la bellezza di 500 euro a notte, con un doveroso incremento del numero di prenotazioni rispetto agli anni passati. Anche altre attività commerciali lungo il percorso dell’eclissi stanno vedendo un aumento delle vendite e del traffico turistico.

In un articolo riportato da Cbs si legge che l’interesse per l’eclissi si traduce anche in una serie di eventi e iniziative promozionali. Da feste di visione con ospiti speciali a birrerie che producono birre commemorative. Le imprese stanno capitalizzando sull’entusiasmo generato dall’eclissi.

Anche i consumatori stanno investendo in attrezzature per osservare in sicurezza l’evento, come occhiali speciali per l’eclissi, che possono arrivare anche a costare 16 dollari al paio. Per esempio, l’American Paper Optics, con sede nel Tennessee, ha dichiarato di aver prodotto 45 milioni di occhiali per la visione sicura dell’eclissi nel 2017. Quest’anno, sono sulla buona strada per venderne 75 milioni. L’azienda ha ampliato la propria piattaforma di e-commerce e ha aumentato la capacità produttiva in preparazione all’evento. Insomma, quello del 2017 è stato solo un antipasto.

La prossima eclissi totale negli Usa sarà nel 2044

L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno vissuto un’esperienza simile è stata nel 2017, e la Nasa ha confermato che il prossimo evento di questo tipo nel paese contiguo non si verificherà prima del 2044. Quindi, questa eclissi solare totale rappresenta un’opportunità unica per coloro che vogliono assistere a uno degli spettacoli più straordinari della natura.

L’eclissi del 2017 ha avuto un impatto economico significativo in luoghi come la Carolina del Sud e l’Idaho, con un aumento notevole dei viaggiatori e dei costi degli alloggi.