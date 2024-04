Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

La situazione legale di Chiara Ferragni si complica ulteriormente nel cosiddetto “pandoro-gate”, un caso legato alla vendita del pandoro Balocco marchiato dall’imprenditrice e promosso attraverso la campagna Pink Christmas del 2022. Secondo la giudice Gabriella Ratti della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, che ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni di consumatori, la campagna pubblicitaria avrebbe avuto l’intenzione di ingannare il pubblico.

La sentenza: “Pratica commerciale scorretta”

La sentenza ha qualificato tale pratica come una “pratica commerciale scorretta”, violando il Codice del Consumo. La pubblicità suggeriva che parte del ricavato della vendita del pandoro, il cui prezzo era superiore alla media di prodotti simili, sarebbe stata devoluta all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, i proventi delle vendite sono risultati destinati alle tasche di Ferragni e dell’azienda dolciaria, già legate da un accordo commerciale che stabiliva un importo fisso da destinare all’ospedale piemontese.

Il Codacons ha definito la sentenza come “importante”, sottolineando che da un lato apre la strada per risarcimenti a tutti i consumatori che avevano acquistato il pandoro in questione, e dall’altro peggiora la posizione di Chiara Ferragni nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla Procura di Milano.

La Balocco, in una nota, ha precisato che il Tribunale Civile di Torino ha respinto la richiesta di alcune associazioni dei consumatori di corrispondere un risarcimento di un milione e 500mila euro nell’ambito dell’operazione Pink Christmas. L’azienda dolciaria ha annunciato il ricorso contro questa decisione, mentre da parte di Chiara Ferragni non è stata fornita alcuna risposta.

Le associazioni dei consumatori: “Risarcimento o chiederemo altri 1,5 milioni”

Codacons, Adusbef e Associazioni Utenti Radiotelevisivi hanno annunciato che, nel caso la Balocco non accolga le richieste di risarcimento spontaneo per gli acquirenti ingannati dal caso del pandoro Pink Christmas e non effettui una donazione a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino, proporranno un appello incidentale.

Questo appello avrà lo scopo di chiedere nuovamente una donazione di un milione e mezzo all’ospedale e contrastare il ricorso annunciato dall’azienda in Corte d’Appello contro la sentenza del Tribunale di Torino, che ha stabilito la pratica scorretta messa in atto dalla società.

Per illustrare alla stampa l’importanza della sentenza del tribunale, analizzare le sue ripercussioni sull’inchiesta aperta dalla Procura di Milano per truffa aggravata nei confronti di Chiara Ferragni e presentare una nuova azione risarcitoria in favore dei cittadini che hanno acquistato il pandoro, le tre associazioni hanno organizzato una conferenza online il 25 aprile 2024, alla quale sono stati invitati anche la Balocco e Chiara Ferragni.