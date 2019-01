Leroy Merlin assume 90 diplomati e laureati 

editato in: da



Leroy Merlin, azienda francese fondata nel 1923 leader nella grande distribuzione e specializzata nel fai-da-te, bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno etc., è sempre alla ricerca di collaboratori da inserire nei punti vendita in Italia. Il loro compito sarà quello di accogliere e accompagnare i clienti dal sogno alla realizzazione dei propri progetti attraverso un percorso semplice, divertente e gratificante, dovranno saper lavorare in squadra, avere capacità comunicative e di leadership, forte spirito d’iniziativa e propensione all’innovazione, passione per i prodotti e orientamento ai risultati.

Al momento sul sito web l’azienda ha inserito oltre 90 annunci di lavoro per personale varie qualifiche con diploma o laurea da inserire nei propri centri. All’interno dell’azienda i candidati saranno liberi di esprimere il proprio talento attraverso un percorso di inserimento e di sviluppo su misura che li proietterà verso ruoli strategici del Gruppo.

Il primo negozio Leroy Merlin in Italia fu aperto nel 1996 e oggi conta 48 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale presso i quali lavorano circa 7.000 collaboratori. La figura maggiormente ricercata è quella dell’addetto alle vendite, alla logistica e altre aree aziendali. Per verificare nello specifico tutte le posizioni aperte e i requisiti specifici richiesti e candidarvi potete cliccare qui