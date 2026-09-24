Antonio Marras porta a Milano una Sardegna ruvida e romantica, nata da un matrimonio

IPA Agency La tavola apparecchiata diventa passerella: il banchetto di nozze è il pretesto da cui parte tutta la collezione

C’è una sposa, c’è uno sposo, c’è una tavola apparecchiata e soprattutto c’è una festa che sembra essersi presa tutto lo spazio possibile. Antonio Marras piace sempre, e questa volta parte dalle nozze di Antiogu e Ippolita per costruire una collezione che non ha nulla della cartolina sarda. La sua Sardegna è sporca, romantica, ironica, piena di contrasti, e la porta in passerella con la collezione SS27.

Pizzo, denim e camouflage

Antonio Marras

Il matrimonio è solo un pretesto per mettere insieme mondi che di solito non si incontrano: pizzo e denim, seta e pelle, chiffon e popeline, ricami e camouflage. Gli abiti sembrano avere già una storia addosso, stropicciati, decorati, stratificati, attraversati da fiori, cristalli, patch e motivi che arrivano da fotografie di famiglia, vecchi corredi e armadi contemporanei.

La palette segue la stessa logica. Miele, sabbia, nude e rosa cipria lasciano spazio al verde militare, al fango e al nero. Non c’è un confine netto tra l’abito da cerimonia e quello di tutti i giorni: Marras li fa convivere, li sporca, li sovrappone. Ed è proprio da questa imperfezione che nasce il carattere.

Anche i gioielli entrano nella storia. Giovanni Raspini firma 53 pezzi unici in bronzo, pietre dure, madreperla e resine, con richiami alla tradizione sarda: non semplici accessori, ma altri frammenti di un immaginario che Marras continua a reinventare.

Terra sarda senza filtri

Antonio Marras

Il risultato è una moda che non prova a rendere la Sardegna più elegante. Fa qualcosa di più interessante: la lascia essere Sardegna. Così com’è, con il caos della festa, la poesia dei ricordi e quella dose di imperfezione che rende ogni matrimonio, ogni famiglia e ogni storia impossibile da replicare.