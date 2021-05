Vantaggi e svantaggi della didattica a distanza

editato in: da

Da oltre un anno gli studenti, di ogni ordine e grado, hanno imparato un nuovo modo di fare scuola, tanto che DAD (Didattica A Distanza) è ormai diventato un termine di uso comune. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha costretto i vertici dell’istruzione a ripensare il modello scolastico, con risultati non sempre all’altezza delle aspettative. Se da un lato la scuola telematica rende agile l’apprendimento, che può essere svolto senza spostamenti e con maggiore flessibilità, dall’altro impone una riflessione sulla qualità del medesimo e sulle ‘pari opportunità’.

Il Rapporto Annuale Istat 2020, infatti, ha evidenziato le diseguaglianze fra gli studenti del Sud Italia e quelli del Nord Italia: il 12,3% dei bambini e dei ragazzi fra i 6 i 17 anni (media nazionale relativa all’anno 2019) non possiede né un PC né un tablet, ma tale dato sale al 19% se geolocalizzato al Mezzogiorno. Motivo per cui il Decreto MISE ha privilegiato con il Voucher Connettività (LINK) le regioni del Sud. Giova quindi fare il punto sui vantaggi e gli svantaggi della didattica a distanza per mettere in evidenza luci e ombre di questa ‘rivoluzione fra i banchi’.

Didattica a distanza: pro e contro

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha avuto effetti a cascata su tutta la società. I lavoratori e gli studenti (dalle elementari all’Università) hanno imparato a conoscere lo smart working e la DAD. Con il trascorrere dei mesi è stato possibile tracciare un bilancio di questo cambiamento che, da provvisorio e di emergenza, è diventato routine per le famiglie.

Per quanto concerne la scuola, già dal primo lockdown del 2020, le lezioni online, possibili inizialmente grazie allo sforzo di presidi e di insegnanti ingegnosi e volenterosi, hanno permesso agli alunni di continuare ad avere una parvenza di normalità. Gli istituti scolastici e le università hanno poi cominciato ad attrezzarsi e oggi possiamo parlare di scuola telematica come di un sistema che, pur fra mille difficoltà, prova a funzionare. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi della DAD? In alcuni casi luci e ombre si sovrappongono e per un lato della medaglia luccicante, ce n’è un altro decisamente meno positivo.

Vantaggi della didattica a distanza

Orari e spostamenti : è il primo punto vantaggio della didattica a distanza. Nessuno spostamento è richiesto alle famiglie e agli alunni per raggiungere la sede della scuola, con risparmio di tempo e di danaro (carburante, biglietto per i mezzi pubblici etc.).

: è il primo punto vantaggio della didattica a distanza. Nessuno spostamento è richiesto alle famiglie e agli alunni per raggiungere la sede della scuola, con risparmio di tempo e di danaro (carburante, biglietto per i mezzi pubblici etc.). Interattività : le piattaforme di messaggistica istantanea e di e-learning permettono una fruibilità maggiore dei materiali didattici, nonché avvisi e notifiche real time.

: le piattaforme di messaggistica istantanea e di e-learning permettono una fruibilità maggiore dei materiali didattici, nonché avvisi e notifiche real time. Zero distanza: docenti e studenti si sono improvvisamente trovati ‘sulla solita barca’ e hanno fatto i conti con problematiche comuni. Le videochiamate sono un mezzo molto usato dagli insegnanti per far sentire la propria vicinanza alle classi e, seppure attraverso lo schermo di un PC, per provare ad annullare la distanza. Dalla cattedra al salotto di casa, anche i prof hanno dovuto mostrare il loro lato più umano.

Svantaggi della didattica a distanza