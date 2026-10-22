Fincantieri sta portando avanti un importante piano di potenziamento industriale sul territorio del Friuli Venezia Giulia che ha come conseguenza l’inserimento di almeno 157 risorse entro il 2028.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un accordo di sviluppo siglato tra la Regione, il Mimit, Invitalia e il gruppo cantieristico, che prevede un investimento complessivo pari a 194,8 milioni di euro. Il programma punta ad ampliare il cantiere di Monfalcone per la costruzione di grandi navi da crociera, con effetti diretti anche sul polo di Trieste.
Indice
Quali sono i dettagli dell’accordo
Il progetto industriale prevede l’erogazione di agevolazioni pubbliche per un ammontare pari a 24,245 milioni di euro. Le risorse sono così ripartite:
- 22,06 milioni di euro stanziati direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- 2,185 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
L’intesa istituzionale mira a coniugare la crescita della capacità produttiva cantieristica con la creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio locale, consolidando la centralità strategica dei poli produttivi di Trieste e Monfalcone nell’ambito della Blue Economy.
Quali sono i profili professionali ricercati
Gli inserimenti previsti dal piano di sviluppo andranno a coprire sia le esigenze legate all’operatività di cantiere sia i progetti di innovazione tecnologica. Le ricerche di personale riguardano varie categorie operative:
- operai motoristi e specializzati destinati alle attività di allestimento dell’apparato motore e alla costruzione navale;
- tecnici e supervisori di produzione per il coordinamento delle officine e la gestione degli impianti;
- ingegneri e specialisti di area, con particolare attenzione alla sicurezza in mare e alla ricerca tecnologica;
- planner di commessa, project controller e figure impiegatizie per l’area finance, ICT e risorse umane.
Dove avvengono le assunzioni
Ecco una sintesi dei profili operativi attualmente ricercati:
|Sede di lavoro
|Profili ricercati
|Ambito operativo
|Monfalcone
|HR Generalist
|Risorse umane
|Monfalcone
|Operaio/a motorista (allestimento apparato motore)
|Progettazione e produzione
|Monfalcone
|Impiegato/a ufficio tecnico impianti
|Ingegneria e design
|Monfalcone
|Supervisore/a di produzione officina apparato motore
|Progettazione e produzione
|Trieste
|Ingegnere – Specialista Area Sicurezza in Mare
|Innovazione, ricerca e sviluppo
|Trieste
|Digital Transformation Analyst
|Informatica e telecomunicazioni
|Trieste
|Planner di Commessa, Project Controller e Procurement Coordinator
|Project Management
Come presentare la candidatura online
Per accedere alle selezioni attive o inviare il proprio profilo per le future assunzioni legate al piano di sviluppo, occorre collegarsi al portale ufficiale dell’azienda nella sezione Lavora con noi. Attraverso la piattaforma è possibile selezionare le offerte d’interesse in base alla regione o all’area funzionale e inviare il modulo di candidatura, avendo cura di caricare il proprio Curriculum Vitae aggiornato.
Rimane sempre attiva anche la possibilità di inviare una candidatura spontanea per i diversi ambiti aziendali.
Altri annunci per tecnici e impiegati nel settore industriale
Le opportunità promosse da Fincantieri si affiancano ad altre iniziative d’inserimento nel comparto produttivo e dei servizi. Si segnalano i reclutamenti curati da Aruba Group per professionisti in ambito IT, le ricerche di personale aperte da Marriott Group nell’ambito dell’accoglienza turistica e quelle di Poste Italiane.