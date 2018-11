Come funziona Live Quiz, l’app che fa vincere soldi

editato in: da

Live Quiz è l’applicazione per Apple e Android più utilizzata del momento e consente di vincere premi in denaro giorno dopo giorno.

Il montepremi varia da un minimo di 200 euro fino ad un massimo di 500. Giocare a Live Quiz è semplice: per rispondere alle domande è necessario scoprire a che ora viene aperta la sfida ed entrare dopo aver effettuato la registrazione. Solitamente la sfida viene aperta ogni giorno intorno alle 13.30 e alle 21.00.

Vincere a Live Quiz non è difficile: non bisogna essere intellettuali o geni, ma è importante possedere la giusta cultura generale che consentirà di vincere round dopo round, fino all’ultimo che permetterà di vincere soldi veri.

È importante quindi informarsi su data e orario di inizio della prossima tranche utile per sfidare gli utenti iscritti al gioco. Una volta iniziata la sfida, si entra nel vivo del quiz: ci si ritrova davanti a 10 domande e 10 secondi per rispondere correttamente. Quindi addio aiuto dal pubblico (o da Google): il tempo è troppo poco e la rapidità è la risposta corretta. Allo scadere dei 10 secondi, viene indicato in verde la risposta corretta.

Live Quiz non è però un gioco in solitaria: contemporaneamente infatti posso esserci più giocatori attivi su una sessione di domande e il numero è indicato in alto a destra. Man mano che gli utenti sbagliano, il numero in alto a destra scenderà e identificherà gli utenti che hanno dato la risposta corretta e che sono passati al round successivo.

A Live Quiz è impossibile fare i furbi: non esistono trucchi per vincere, ma solo la capacità di arrivare all’ultimo round, con pochi giocatori. Perché il montepremi è uno solo. Se quindi si risponderà correttamente alla domanda finale in mille su 500 euro, ogni giocatore sarà vincitore di 0,50 centesimi. Ovviamente, meno giocatori indovinano, più sarà possibile vincere il premio intero, o quasi.

Può capitare poi che nessuno giocatore vinca le sfide di una giornata: in questo caso il montepremi verrà sommato ai premi raccolti durante le sfide del giorno successivo. L’applicazione è disponibile sia per Smartphone Android sia per Apple e l’installazione è semplice, su smartphone: basta un click, tra una domanda e l’altra.