L’Intelligenza Artificiale si finanzia con 500 miliardi: cosa cambia per BTP, ETF e risparmiatori

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità

123RF La crescita dell’intelligenza artificiale richiede investimenti sempre maggiori in server, chip, energia e data center.

Dopo aver spinto le azioni tecnologiche ai vertici degli indici mondiali, l’Intelligenza Artificiale sta trasformando anche il mercato obbligazionario. Per costruire data center, acquistare processori e assicurarsi l’energia necessaria, le grandi società tecnologiche ricorrono sempre più spesso al debito.

Nel 2026 gli investitori hanno già fornito circa 500 miliardi di dollari di finanziamenti alle imprese legate all’intelligenza artificiale, secondo le stime di Goldman Sachs riportate dal Financial Times. Circa 200 miliardi riguarderebbero direttamente i grandi gruppi tecnologici, mentre nei prossimi anni le nuove emissioni potrebbero superare complessivamente i mille miliardi.

Il fenomeno interessa anche l’Europa. Meta si prepara, secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano finanziario britannico, a debuttare sul mercato delle obbligazioni in euro. Questi titoli possono entrare nei fondi e negli ETF obbligazionari, competere con i titoli di Stato per attirare capitale e modificare la composizione di portafogli apparentemente prudenti.

Perché l’intelligenza artificiale ha bisogno di tanto debito

Sviluppare un software richiede investimenti, ma costruire l’infrastruttura dell’AI comporta costi di un’altra scala. Servono centri dati, server, chip avanzati, reti elettriche, sistemi di raffreddamento e contratti energetici di lunga durata.

Meta prevede per il 2026 investimenti compresi tra 130 e 145 miliardi di dollari, destinati in larga parte all’intelligenza artificiale e alle infrastrutture. Nel secondo trimestre il suo debito a lungo termine risultava salito a 83,7 miliardi, dai 58,7 miliardi di fine 2025, secondo i dati ufficiali comunicati da Meta alla Sec.

A maggio il gruppo ha già collocato 25 miliardi di dollari di obbligazioni, con scadenze comprese tra il 2031 e il 2066. L’operazione consente di distribuire il costo dell’infrastruttura su molti anni, invece di utilizzare immediatamente tutta la liquidità disponibile.

Lo stesso modello riguarda, con caratteristiche differenti, Alphabet, Amazon, Microsoft e Oracle. Aziende considerate per anni macchine capaci di produrre cassa stanno diventando anche grandi emittenti di debito.

L’arrivo delle Big Tech nel mercato europeo

La presenza americana non parte da zero. Una analisi della Banca centrale europea sulle emissioni delle Big Tech rileva che i loro bond in euro in circolazione valgono già circa 40 miliardi.

Questi titoli rappresentano poco più dell’1% dei principali indici obbligazionari corporate denominati in euro, ma il dato più significativo riguarda i nuovi collocamenti: le società tecnologiche statunitensi sono arrivate a generare quasi il 10% delle emissioni lorde in euro delle imprese non finanziarie.

Un’obbligazione emessa in euro da una società americana viene definita reverse Yankee bond. Per l’azienda significa raccogliere denaro presso investitori europei e diversificare le fonti di finanziamento. Per chi investe significa poter acquistare debito di una Big Tech senza assumere direttamente il rischio di cambio tra euro e dollaro.

Cosa cambia Opportunità Rischio Più bond tecnologici in euro Nuova offerta di emittenti con rating elevati Maggiore dipendenza del mercato dal ciclo dell’AI Emissioni molto grandi Possibili rendimenti competitivi Pressione sui prezzi dei bond già in circolazione Scadenze fino a 30 o 40 anni Cedole incassabili a lungo Forte sensibilità all’aumento dei tassi Ingresso negli indici Maggiore diversificazione settoriale Concentrazione nei maggiori emittenti Finanziamento dei data center Partecipazione alla crescita infrastrutturale Ricavi futuri inferiori agli investimenti previsti

Cosa c’entrano BTP e titoli di Stato

Le obbligazioni delle Big Tech non sono direttamente alternative perfette ai BTP. Presentano tassazione, rischio di credito e caratteristiche differenti. Tuttavia, competono per una risorsa comune: il capitale degli investitori.

Quando una società molto conosciuta offre un rendimento interessante, fondi, assicurazioni e gestori possono destinare una parte maggiore delle risorse ai bond corporate. Governi e imprese devono allora confrontarsi con una platea chiamata ad assorbire contemporaneamente quantità elevate di debito.

Questo non significa che le emissioni dell’AI provocheranno automaticamente un aumento dei rendimenti italiani. La sostenibilità dei conti pubblici, le decisioni della BCE e l’inflazione rimangono determinanti. L’enorme fabbisogno delle Big Tech, però, si aggiunge all’offerta dei titoli sovrani e può contribuire alla pressione sui tassi di lunga durata.

Per capire perché il prezzo di un titolo già emesso scende quando salgono i rendimenti, è utile la guida di QuiFinanza su come funzionano bond e obbligazioni. L’effetto tende a essere più intenso sulle scadenze lontane: chi compra un titolo trentennale deve essere disposto a sopportare oscillazioni anche rilevanti prima del rimborso.

Il rischio nascosto negli ETF dei risparmiatori

Il punto meno evidente riguarda gli ETF. Un risparmiatore può possedere azioni Meta, Microsoft o Alphabet attraverso un ETF sul Nasdaq, sull’S&P 500 o sull’azionario mondiale. Contemporaneamente, un ETF corporate globale o americano può detenere le obbligazioni emesse dalle stesse società.

L’investitore pensa di avere separato azioni e bond, ma entrambe le componenti possono dipendere dal successo economico dell’AI. Non è una duplicazione perfetta: azionisti e obbligazionisti hanno diritti e rischi differenti. Resta, però, una concentrazione sullo stesso gruppo di emittenti e sul medesimo ciclo di investimenti.

Il precedente approfondimento di QuiFinanza su quanto pesa l’AI negli ETF azionari mostrava già la concentrazione dei principali indici. La nuova ondata di bond estende ora il fenomeno alla parte obbligazionaria.

Controllo da effettuare Perché è importante Principali emittenti dell’ETF Rivela quanto pesano le singole Big Tech Durata media dei titoli Indica la sensibilità alle variazioni dei tassi Valuta e copertura del cambio Distingue il rischio dollaro da un investimento in euro Rating medio Aiuta a valutare la qualità creditizia Rendimento a scadenza È più indicativo della sola cedola Presenza delle stesse società nell’azionario Fa emergere la concentrazione complessiva

Opportunità finanziaria o nuovo rischio

I bond delle grandi società tecnologiche non devono essere confusi con il debito di imprese prive di ricavi.

Il rischio nasce dalla dimensione degli investimenti e dalla loro concentrazione. Se i ricavi prodotti dall’AI cresceranno abbastanza, il debito avrà finanziato infrastrutture capaci di generare valore per decenni. Se la domanda deluderà, i gruppi potrebbero ridurre gli investimenti, svalutare attività o rallentare i programmi.

Il dato da osservare non è soltanto quanto debito viene emesso, ma il rapporto tra nuovi investimenti, flussi di cassa e ricavi effettivamente prodotti dall’intelligenza artificiale.

La trasformazione è già iniziata: l’AI non occupa più soltanto la parte dinamica dei portafogli. Sta entrando anche nei fondi obbligazionari, tradizionalmente utilizzati per ridurre il rischio.