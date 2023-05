Finale Europa League Siviglia-Roma gratis in Tv: dove vederla

La Roma sogna ancora una coppa, la seconda consecutiva, in finale di Europa League contro il Siviglia. Un anno dopo aver conquistato la prima edizione della Conference, al primo anno nella Capitale e al primo tentativo, José Mourinho punta a ripetersi per conquistare un posto eterno nell’olimpo romanista. A Budapest i giallorossi si troveranno però di fronte alla specialista dell’Europa League: gli spagnoli sono abbonati alla vittoria del trofeo, portato a casa in ognuna delle sei occasioni prima di questa. Ma con le sue cinque vittorie in altrettante finali europee il tecnico portoghese può dimostrare di non essere da meno e sa che la sua squadra è all’altezza della sfida: “Due finali europee consecutive solo i grandi club con una grande storia ci riescono di solito. E anche per loro non è semplice” ha sentenziato lo ‘Special One’ a poche ore da una partita che scriverà la storia della Roma.

Finale Europa League Siviglia-Roma: le statistiche

Per la società giallorossa si tratta della quinta finale di una grande competizione europea, dopo quella del 1961 (Coppa delle Fiere), 1984 (Coppa dei Campioni), 1991 (Coppa UEFA) e 2022 (UEFA Conference League).

La Roma ha l’occasione di vincere un trofeo europeo per due stagioni di fila, impresa realizzata da squadre italiane soltanto in quattro occasioni: con l’Inter nel 1964 e 1965, il Milan nel 1968 e 1969, la Juventus nel 1984 e 1985 e di nuovo il Milan nel 1989 e 1990.

Per il club spagnolo si tratta della settima finale di Europa League, competizione in cui ha vinto gli unici trofei continentali della sua storia, centrando l’obiettivo in tutte e sei le finale giocate (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020). Se dovesse vincere anche la settima, sarebbe in quanto a numero di coppe europee dietro solo a cinque club: Real Madrid (16), Barcellona (12), Milan (nove), Liverpool (nove) e Bayern Monaco (otto).

L’unico precedente tra Roma e Siviglia è andato in scena negli ottavi di finale dell’edizione 2019/20 di questa coppa, vinti per 2-0 dalla formazione spagnola, che è anche stata l’ultima volta in cui gli andalusi hanno vinto il trofeo.

In quello stesso giorno le squadre scesero in campo a poche ore della firma preliminare per il passaggio del club giallorosso dal presidente James Pallotta all’attuale proprietà della famiglia Friedkin.

Dove vedere in Tv e in streaming la finale di Europa League Siviglia-Roma

Siviglia-Roma sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 con calcio d’inizio alle 21 di mercoledì 31 maggio.

La partita si potrà vedere in streaming su DAZN tramite tutte le smart Tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Roma è disponibile per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport Football (numero 203), su SkyGo e Now TV che propone il grande calcio della Serie A e della Champions League in streaming.

Qui per vedere l’ultimo turno della Serie A 2022/23 e la finale di Conference League Fiorentina-West Ham, in streaming su Dazn.

