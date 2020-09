Fattura elettronica, nuove specifiche dal 1° ottobre. Cosa cambia

editato in: da

Le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche saranno obbligatorie a partire dal 2021. Tuttavia a partire dal 1° ottobre 2020, in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Fino al nuovo anno resterà comunque possibile utilizzare le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018. Il Sistema di interscambio accetterà dunque le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi fino al 31 dicembre 2020.

Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche

Dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori future proroghe, il Sistema di interscambio accetterà soltanto le fatture digitali e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato.

I codici Natura ed i codici Tipo Documento diventeranno più dettagliati dal 1° ottobre 2020.

All’interno della sezione Dati Generali Documento, saranno introdotti i seguenti codici:

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT03 Contributo INPS

RT04 Contributo ENASARCO

RT05 Contributo ENPAM

RT06 Altro contributo previdenziale

Cambiano anche i codici TipoDocumento, i 18 codici specifici, sono: