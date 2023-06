In Italia i migliori aeroporti d’Europa: i premi

Fonte: ANSA L'aeroporto 'Leonardo da Vinci' di Roma-Fiumicino premiato come migliore d'Europa

Nel 2023 l’Italia può vantare tre dei migliori aeroporti di tutta Europa. A decretarlo è l’Airport Council International (ACI), associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo, che per la quinta volta in sei anni ha premiato lo scalo romano di Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ con il ‘Best Airport Awards 2023’ rivolto ai più grandi del continente. Il riconoscimento nella categorie di riferimento è stato tributato anche all’aeroporto di Milano-Linate e a quello di Bologna come eccellenza nella gestione delle risorse umane.

Il premio all’aeroporto di Fiumicino

Con l’inizio della stagione dei viaggi, i passeggeri italiani e stranieri in partenza e in arrivo e in partenza dal nostro Paese possono dunque fare affidamento sui migliori poli aeroportuali d’Europa.

I premi sono stati assegnati durante il congresso annuale dell’Airport Council International che si è svolto a Barcellona. Il ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino ha vinto la categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, battendo anche l’iGA ‘Istanbul Grand Airport’, l’aeroporto di Barcellona El-Prat e l’aeroporto di Madrid-Barajas.

Il risultato è stato annunciato dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale che hanno fatto festa all’interno dell’area di imbarco E, con una silent disco e un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti (qui le candidature per i nuovi posti di lavoro all’aeroporto di Fiumicino).

Tra i criteri che hanno permesso all’aeroporto romano di restare in vetta alla classifica europea per la quinta volta negli ultimi sei anni, l’Aci ha sottolineato “l’innovazione e la sostenibilità al centro della sua ambiziosa strategia per raggiungere il net zero (la neutralità in termini di emissione di CO2, ndr.) entro il 2030. Attraverso il suo investimento in un Innovation Hub, l’aeroporto prevede di finanziare progetti come ‘Innovative Cabin Crew'” (qui avevamo riportato la classifica dei migliori aeroporti del 2023 con i due aeroporti italiani tra i migliori al mondo).

I riconoscimenti agli scali di Milano-Linate e Bologna

L’aeroporto di Milano Linate ha ricevuto il riconoscimento nella categoria 5-10 milioni di passeggeri, anche in questo caso tenendo in considerazione i risultati raggiunti sull’abbattimento delle emissioni. Nelle motivazioni del premio, l’Aci ha dato atto allo scalo milanese di essersi distino “nei suoi sforzi di sostenibilità con il raggiungimento del Livello 4+ dell’Airport Carbon Accreditation e il suo impegno a raggiungere net zero entro il 2030”

Inoltre, “i giudici hanno elogiato il suo approccio incentrato sui passeggeri con una dedizione a fornire soluzioni e rendere sicuri i viaggi dei passeggeri investendo in soluzioni innovative come i sistemi di rilevamento di esplosivi per i bagagli a mano (EDS-CB) e i servizi di FaceBoarding”.

Tra gli aeroporti italiani premiati anche il ‘Gugliemo Marconi ‘di Bologna, con il premio “eccellenza nelle risorse umane”, un aspetto considerato fondamentale dall’Airport Council International per lo sviluppo strategico di un aeroporto.

“Quest’anno è stata prestata particolare attenzione al pilastro sociale della sostenibilità” ha annunciato l’associazione che assegna il riconoscimento allo scalo bolognese “per l’ottimo allineamento della sua strategia di gestione umana e strategia aziendale, creando una sinergia positiva tra i due. Il piano di sostenibilità dell’aeroporto aveva un pilastro incentrato sulle persone, enfatizzando le iniziative delle risorse umane con un approccio sfaccettato che comprendeva formazione, assistenza alla mobilità, diversità, uguaglianza, benessere e altre questioni chiave”.