Fonte: 123RF prezzi oro in aumento

Nella giornata di martedì 14 maggio 2024, l’oro ha confermato la sua marcia trionfale verso l’alto, registrando un significativo aumento nelle quotazioni spot. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il prezzo dell’oro ha raggiunto la cifra di 2.344,27 dollari per oncia, registrando un incremento dello 0,34%. Questa tendenza positiva è stata riscontrata sin dalle prime ore del mattino, indicando un avvio di giornata con scambi in rialzo per il prezioso metallo.

Questo aumento significativo nelle quotazioni dell’oro non si limita alle transazioni spot, ma si estende anche ai contratti futuri. Infatti, il contratto sul metallo prezioso con consegna a giugno ha segnato un guadagno dello 0,31%, portando il prezzo a 2.350,30 dollari.

Questo ulteriore rialzo conferma l’attrattiva sempre crescente dell’oro come investimento sicuro e rifugio in periodi di incertezza economica e instabilità sui mercati finanziari.

Perché il prezzo dell’oro continua ad aumentare

Le ragioni dietro questa costante ascesa dei prezzi dell’oro sono molteplici e comprendono una serie di fattori geopolitici, economici e finanziari. Tra questi, il persistere delle tensioni geopolitiche, le incertezze legate all’andamento dell’economia globale e la volatilità sui mercati azionari internazionali giocano un ruolo significativo nel sostenere la domanda di oro come bene rifugio.

Inoltre, le politiche monetarie accomodanti adottate da numerose banche centrali, unitamente alla persistente inflazione in molti paesi, hanno alimentato l’interesse degli investitori per l’oro come strumento di protezione contro la perdita di valore della moneta e come diversificazione del portafoglio.

È importante inoltre sottolineare che l’andamento dei prezzi dell’oro può essere influenzato da una serie di variabili, tra cui i tassi di interesse, il valore del dollaro statunitense, i dati economici macroeconomici e gli sviluppi geopolitici. Pertanto, gli investitori sono sempre invitati a monitorare attentamente questi fattori per prendere decisioni informate sulle proprie strategie di investimento.

Il valore dell’oro è destinato a crescere ancora? Quanto varrà nel 2024?

Da quello che è emerso dai mercati negli ultimi tempi, sembra che il valore dell’oro sia destinato a crescere ancora, questo confermato anche dal fatto che le quotazioni spot e i contratti futuri hanno entrambi registrato un aumento. Tuttavia, il grado e la continuità di questa crescita dipenderanno da una serie di fattori che possono influenzare i mercati finanziari.

Per fare una stima del valore futuro dell’oro nel 2024, possiamo considerare l’andamento attuale dei prezzi e ipotizzare alcune tendenze future. Tuttavia, proprio per la gamma di variabili in gioco, le previsioni possono essere incerte. Inoltre, i movimenti dei prezzi dell’oro potrebbero essere influenzate da dinamiche economiche, politiche e geopolitiche che ora non valutiamo ma che potrebbero cambiare nel corso del tempo. Detto questo, possiamo comunque procedere e fare una stima approssimativa basata sui dati forniti.

Poiché attualmente il prezzo dell’oro è di 2.344,27 dollari per oncia per le quotazioni spot e di 2.350,30 dollari per i contratti con consegna a giugno, se ipotizziamo un tasso di aumento simile a quello attuale, possiamo dedurre che il prezzo potrebbe continuare a salire entro il 2024, senza considerare – va detto e ripetuto – l’inflazione, le politiche monetarie, la domanda e l’offerta di oro, le condizioni economiche globali e gli eventi geopolitici.

Ma procediamo e teniamo quindi conto di un tasso di aumento simile a quello di oggi, ovvero dello 0,34% per le quotazioni spot e dello 0,31% per i contratti con consegna a giugno. Se applichiamo questi tassi di aumento al prezzo attuale dell’oro, che è di 2.344,27 dollari per oncia per le quotazioni spot e di 2.350,30 dollari per oncia per i contratti con consegna a giugno, l’incremento in termini di dollari è di +7,97 dollari (0,34% di 2.344,27 dollari) per le quotazioni spot e +7,29 dollari (0,31% di 2.350,30 dollari) per quelle future di giugno.

Quindi, ipotizzando un aumento simile a quello attuale e aggiungendo l’incremento calcolato a quello attuale, potremmo stimare che il prezzo dell’oro potrebbe raggiungere circa 2.352,24 dollari per oncia per le quotazioni spot e circa 2.357,59 dollari per oncia per i contratti con consegna a giugno entro il 2024.

Perché l’oro è considerato un investimento sicuro e un bene rifugio

Un “bene rifugio”, nell’ambito finanziario, è un tipo di asset considerato sicuro e stabile, che gli investitori tendono ad acquistare durante periodi di incertezza economica, instabilità politica o turbolenze sui mercati finanziari. Questi beni sono spesso cercati dagli investitori come modo per proteggere il proprio capitale e ridurre il rischio di perdite durante periodi di crisi o volatilità. L’oro è considerato un investimento sicuro e un bene rifugio per diversi motivi, basati su caratteristiche intrinseche e sull’esperienza storica dei mercati finanziari.

Prima di tutto, l’oro è un metallo prezioso con proprietà fisiche uniche (come la resistenza alla corrosione e la conducibilità termica ed elettrica), che combinate alla difficoltà nel procurarselo e alla quantità limitata rispetto ad altre risorse, rendono il suo valore intrinseco e riconosciuto da sempre.

A livello storico, inoltre, è stato utilizzato come forma di moneta e di scambio per millenni e ha dimostrato di essere un’ancora di stabilità durante periodi di incertezza economica e politica. Poiché l’oro è un bene tangibile e limitato, può proteggere gli investitori contro l’inflazione. Non a caso, durante i periodi di crisi, conflitti o turbolenze sui mercati, l’oro tende ad aumentare di valore poiché gli investitori cercano sicurezza e protezione.

Infine, gli investitori utilizzano l’oro come parte di una strategia di diversificazione del portafoglio per ridurre il rischio complessivo, poiché ha una bassa correlazione con altri asset finanziari come azioni e obbligazioni e può mitigare le perdite in caso di crolli del mercato azionario o turbolenze economiche.

Tuttavia, è importante sottolineare che investire in oro comporta anche rischi e che il suo valore può essere soggetto a fluttuazioni a breve termine. Inoltre, i rendimenti dell’oro possono essere influenzati da una serie di fattori, tra cui la domanda e l’offerta, i tassi di interesse, i movimenti valutari e gli sviluppi geopolitici. Gli investitori devono considerare attentamente questi fattori prima di prendere decisioni di investimento. Alcuni dei principali fattori da tenere in considerazione includono tendenze macroeconomiche, politiche monetarie, tendenze geopolitiche, andamento del mercato azionario e obbligazionario, fluttuazioni delle valutazioni, la volatilità dei prezzi, i costi di conservazione, i rischi di custodia e i rischi geopolitici legati alla produzione e all’estrazione, soprattutto quando si tratta di oro o altri metalli preziosi, che sono considerati tangibili e limitati nella loro disponibilità. La scarsità di questi beni contribuisce alla loro attrattiva come rifugio sicuro.