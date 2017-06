Le scadenze fiscali per luglio 2017 di PMI e professionisti

Dopo un mese di giugno estremamente complicato per le aziende sotto il profilo delle tasse, con la scadenza della prima rata dell’Imu e della Tasi, luglio si preannuncia molto più tranquillo. Oltre alle classiche scadenze mensili, le piccole e medie aziende e i liberi professionisti non avranno altre tasse particolari da pagare. Le maggior parte delle scadenze fiscali si concentrano per il 18 luglio, quando le imprese dovranno versare le ritenute sui redditi da lavoro. Tutta l’attenzione nel mese di luglio è concentrata sull’invio dei modelli del 730 e 770.

Le scadenze fiscali di luglio 2017

7 luglio : termine ultime per il contribuente per la presentazione del modello 730. È possibile presentarlo al sostituto d’imposta, al Caf o al libero professionista: in tutti e tre i casi si riceverà una ricevuta dell’avvenuta presentazione;

: termine ultime per il contribuente per la presentazione del modello 730. È possibile presentarlo al sostituto d’imposta, al Caf o al libero professionista: in tutti e tre i casi si riceverà una ricevuta dell’avvenuta presentazione; 10 luglio : nel caso in cui abbiate alle vostre dipendenze un lavoratore addetto alle pulizie o ai servizi domestici, il 10 luglio è il termine per versare i contributi del secondo trimestre;

: nel caso in cui abbiate alle vostre dipendenze un lavoratore addetto alle pulizie o ai servizi domestici, il 10 luglio è il termine per versare i contributi del secondo trimestre; 17 luglio : giornata più importante del mese di luglio per le piccole e medie imprese . Infatti, entro il 17 luglio si dovrà emettere e registrare le fattura di tutti i prodotti spediti e realizzati nel mese solare precedente. Inoltre, tutte le aziende che svolgono anche il ruolo di sostituto d’imposta dovranno adempiere ai loro obblighi mensili. Infine, il 17 luglio è la scadenza per pagare i contributi INPS ai propri dipendenti ;

: giornata più importante del mese di luglio per . Infatti, entro il 17 luglio si dovrà emettere e registrare le fattura di tutti i prodotti spediti e realizzati nel mese solare precedente. Inoltre, tutte le aziende che svolgono anche il ruolo di sostituto d’imposta dovranno adempiere ai loro obblighi mensili. Infine, il 17 luglio è la scadenza per ; 31 luglio: invio del modello DM AG-UNICO all’INPS per i dipendenti del settore agricolo. Si dovrà segnalare sia le ore lavorative sia la retribuzione corrisposta. Nell’ultimo giorno di luglio è fissata anche la scadenza per la presentazione del modello 770 e l’invio delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi che non sono soggetti al modello 730.