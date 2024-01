Alla scoperta di Nigma, leader delle porte rapide industriali

Nigma è l’azienda in provincia di Bergamo guidata da Cristian Rota, l’imprenditore che ha saputo adattare l’avvento tecnologico e con lea richiesta della clientela nella realizzazione di porte a chiusura rapida industriali.

Come afferma Cristian Rota: “le porte industriali a chiusura rapida sono core business di Nigma per con più di 100 porte vendute ogni anno e più di 2000 porte rapide vendute negli ultimi 20 anni”.

La porta a chiusura rapida permette di chiudere in modo non solo sicuro gli ingressi ma per esempio, nelle aziende dove c’è un frequente passaggio di persone, permette di sigillare gli ambienti senza disperdere la temperatura all’interno. Ne sono un esempio le porte autoriparanti Nisafe di Nigma che rappresentano la versione più evoluta e performante delle porte rapide. “Abbiamo una porta molto più veloce nell’apertura e richiusura non avendo parti rigide nel telo”, racconta Rota.

Le porte rapide sono chiusure industriali flessibili utilizzate in stabilimenti produttivi, rimesse o magazzini e in tutti quei locali che richiedono il passaggio rapido di mezzi e il carico e scarico di merci e prodotti. Queste chiusure devono avere requisiti particolari per assolvere ad una funzione in maniera ottimale, per questa ragione affidarsi a un’azienda dalla grande esperienza come Nigma è fondamentale ai fini di installare un prodotto certificato a norma CE.

“Le chiusure rapide sono ideali sia in locali interni sia esterne, per facciate, pareti e per dividere in maniera funzionale e sicura i diversi ambienti di lavoro. Le porte flessibili inoltre sono contraddistinte da una grande resistenza non solo ad agenti atmosferici come pioggia o vento ma anche chimici come fumo ed altre emissioni, perché realizzati con materiali e tecniche conformi alle leggi vigenti i termini di sicurezza”, continua Cristian Rota.

L’ascolto delle esigenze specifiche della clientela ha portato Nigma a offrire porte rapide in diversi modelli, ognuna con una tecnologia differente, materiali e sistemi di azionamento in modo da coprire ogni soluzione d’uso industriale. Grazie alla consulenza del personale dell’azienda potrete scegliere il portone per capannoni, stabilimenti e magazzini più adatti, tra:

porte autoriparanti

porte ad arrotolamento

porte ad impacchettamento

portoni rapide frigo

Le porte rapide autoriparanti sono ideate per assicurare la totale coibentazione dei locali interni ed esterni, grazie al manto isolante ed estremamente resistente queste chiusure sono adatta sia per grandi aperture e pareti ma anche per tunnel mobili. La loro struttura di ultima generazione è priva di corpi rigidi, il manto scorre tramite cerniere trattenute da guide in polizene e grazie al meccanismo inverte l’apertura e la chiusura sono veloci, fluide e sicure, con diversi optional per tutte le esigenze.

I portoni ad arrotolamento, o di impacchettamento rapido, sono ideali per l’uso intenso e continuo anche di chiusure interne o esterne e pareti di gradi dimensioni. Nigma offre la possibilità di personalizzarle con il marchio o il logo aziendale serigrafato.

