La meccanica di precisione nell’era moderna

Il settore della meccanica industriale rappresenta storicamente uno dei motori più importanti dell’economia italiana, soprattutto nel nord del paese. Il comparto ha certamente molte sfaccettature e ogni azienda ha la propria specializzazione, ma ciò che accomuna l’intero segmento è il fatto di attraversare una fase di cambiamento e adattamento ai nuovi scenari economici nazionali e globali, situazione che per altro riguarda molti altri settori industriali.

Abbiamo deciso di approfondire queste tematiche incontrando il sig. Marco Vecchi, che da molti anni, assieme alla sorella Sara, è alla guida delle Officine Meccaniche A. Vecchi, società bergamasca specializzata nella realizzazione di trasmissioni meccaniche.

L’azienda nasce nel 1909 quando Arnoldo Vecchi fondò l’azienda, all’epoca specializzata nella costruzione di macchine e componenti per il settore tessile.

L’azienda cresce e prospera e nel 1959 il figlio del fondatore, il Comm. Antonio Vecchi, allarga il campo d’azione delle Officine iniziando la produzione di ingranaggi e riduttori speciali non solo per le proprie macchine ma anche conto terzi. Il lavoro del Sig. Antonio è stato proseguito dal figlio Amedeo e oggi la quarta generazione, rappresentata appunto da Sara e Marco, continua l’impegno dei propri predecessori. L’azienda ha clienti ormai consolidati da decenni, tra cui colossi nel campo delle acciaierie e delle cementerie.

Proprio al sig. Marco Vecchi abbiamo rivolto le nostre domande per scoprire tutto sull’operato dell’azienda.

Qual è il campo d’azione delle Officine Meccaniche A. Vecchi?

Dagli esordi l’azienda ha saputo evolversi nel tempo anche in base ai cambiamenti industriali che hanno caratterizzato il secolo scorso e quello attuale, sapendosi adattare ai mutati scenari di mercato. Oggi sono principalmente due le tipologie di clientela delle Officine Meccaniche Vecchi: le aziende che costruiscono macchinari, ad esempio trivelle, per le quali Officine Meccaniche Vecchi realizza, fornisce e installa componenti nuovi a disegno, riduttori o parti di macchine; e le aziende che hanno grossi impianti di produzione, come le acciaierie e le cementerie, per le quali ci occupiamo di revisioni, manutenzioni e fornitura di pezzi di ricambio.

La caratteristica che vi contraddistingue?

Credo che, fedeli a quella che è la nostra storia, sia imprescindibile continuare a dedicare particolare attenzione allo sviluppo delle tecnologie e all’innovazione nelle metodologie lavorative, riferimenti e cardini su cui costruire il presente e il futuro delle Officine Meccaniche A. Vecchi. Uno dei fattori che ha caratterizzato nel corso degli anni la crescita dell’azienda è stata la progressiva e inesorabile internazionalizzazione della propria clientela, che ormai ha rapporti sempre più intensi con l’estero, in particolar modo con paesi europei come la Germania, punto di riferimento tradizionale del settore, ma anche la Spagna. Questo processo di internazionalizzazione ha coinvolto di riflesso le Officine Meccaniche A. Vecchi: oggi siamo molto attivi all’estero, soprattutto a seguito dei nostri clienti. Inoltre, da molti anni l’azienda ha affiancato alla produzione delle trasmissioni meccaniche un servizio di revisione e manutenzione degli impianti di aziende terze, sviluppando un know-how significativo in questo ambito.

Qual è l’obiettivo che volete raggiungere nel prossimo futuro?

L’azienda, che vanta una ventina di dipendenti, punta a crescere in particolar modo proprio nel segmento della revisione degli impianti di produzione, un servizio, se vogliamo, oggi ancora di nicchia, ma destinato a divenire sempre più richiesto in futuro, anche in funzione dei cambiamenti dell’economia di mercato. Per questo le Officine Meccaniche Vecchi guardano con attenzione al mercato del lavoro, per accogliere giovani formati nell’ambito dell’Ingegneria Meccanica e farli crescere all’interno della propria azienda, con l’obiettivo di specializzarli e permettere loro di aiutare l’azienda a proseguire con successo nel solco tracciato da quattro generazioni.

