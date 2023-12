Feltani Reti: specialisti in Italia di ganci per verniciatura

Da 50 anni Feltani Reti si dedica con passione alla lavorazione del filo metallico di ganci per la verniciatura industriale e non solo

Hai bisogno di ganci per la verniciatura industriale? Ecco perché devi conoscere Feltani Reti, azienda veneta, specializzata nella lavorazione di ganci in filo metallico e in acciaio C72. Da cinquant’anni la famiglia Feltani collabora con aziende e industrie presenti in tutto il territorio nazionale proponendo una vasta gamma di ganci, sia standard che su misura, di altissima qualità.

La storia della Feltani Reti inizia negli anni Settanta con l’ingresso della famiglia Feltani nel mondo della produzione artigianale di ganci per l’arredamento, sempre in filo metallico e in acciaio C72, molle per letti e divani, ganci per deumidificatori, ganci per pattumiere, ganci per il giardinaggio e tantissime altre soluzioni su misura per tanti settori. Grazie ad una lungimirante proiezione verso il futuro e con la voglia di offrire prodotti all’avanguardia in grado di soddisfare le esigenze del mercato, Feltani Reti apre le porte all’industrializzazione e sfruttando il know-how acquisito negli anni nel settore arredamento, pone le basi per una nuova filosofia di produzione. Forti di anni d’esperienza nella piegatura del filo metallico il core business della produzione di ganci viene allargato a quelli che sono oggi i principali settori serviti dai ganci Feltani come la verniciatura industriale, il vitivinicolo e l’automotive.

La produzione vede protagonista un ampio parco di macchinari innovativi in grado di soddisfare ordini in quantità sempre più elevata e velocizzando il processo produttivo, con capacità di stoccaggio funzionali ad avere in magazzino prodotti in pronta consegna sempre a disposizione per i propri clienti.

Cinque buoni motivi per affidarsi a Feltani Reti:

L’azienda dispone di un macchinario per effettuare le prove di trazione Ganci certificati e sicuri Realizza prodotti su misura in base alle esigenze del cliente Ampio magazzino per prodotti in pronta consegna Velocità di elaborazione ordini e produzione

Il fatto che Feltani Reti disponga di un laboratorio prove interno, si traduce non solo in un valore aggiunto per il cliente ma in un vero e proprio atto di garanzia. Infatti, ogni gancio ha la propria portata in base alla forma, al diametro e al tipo di piega ma tutti vengono testati dall’azienda secondo due parametri fondamentali che sono: limite di trazione massimo di 25 quintali (di norma un gancio di verniciatura si utilizza con carichi fino a 5 quintali) e blocco automatico in caso di calo dell’1%. Tutto questo consente a Feltani Reti di poter effettuare una certificazione della portata del gancio, a cui viene poi rilasciato un fascicolo tecnico.

Quali sono i prodotti di punta di Feltani Reti:

La produzione di Feltani si divide in due grandi categorie, ganci per verniciatura a piega normale e a piega tonda, prodotti in vari diametri:

Ganci in FE360 con diametro da 2,00 mm a 15,00 mm.

Ganci in acciaio fosfatato SM con diametro da 1,50 mm a 8,00 mm.

Sapevi che Feltani Reti può realizzare ganci su disegno del cliente? Da 50 anni Feltani Reti si dedica con passione alla lavorazione del filo metallico di ganci per verniciatura.