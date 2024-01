Prova di resistenza dei ganci: alla scoperta del “Metodo Feltani”

Ecco come funziona la prova di resistenza a trazione dei ganci per la verniciatura vista dal dietro le quinte della Feltani Reti

Feltani Reti è l’azienda veneta pioniera nel settore della produzione di ganci per la verniciatura industriale, e porta avanti una storia che affonda le radici negli anni Settanta. La Famiglia Feltani si è da sempre contraddistinta per una sua prospettiva all’avanguardia nel contesto industriale di riferimento, che le ha consentito di sviluppare prodotti innovativi, certificati e garantiti, in quanto sottoposti a rigorosi test di trazione e resistenza, attraverso un sistema personalizzato. Questo approccio permette a tutte le aziende che collaborano con la Feltani Reti per la produzione di ganci, sia in Italia che all’estero, di avere un partner specializzato a 360°.

I ganci metallici proposti da Feltani Reti comprendono modelli a piega normale e a piega tonda, principalmente in FE360 con diametri che spaziano da 2,00 mm a 15,00 mm, e in acciaio fosfatato SM con diametri che vanno da 1,50 mm a 8,00 mm.

Tutti i ganci sono sottoposti ad avanzati test di trazione, testimoniando l’impegno costante di Feltani Reti nell’adozione delle più recenti tecnologie produttive e nella garanzia di sicurezza per i propri prodotti. L’azienda ha investito in un moderno macchinario dedicato specificamente alla realizzazione di test di trazione sui suoi ganci, utilizzato internamente solo da personale specializzato.

Approfondiamo il “Metodo Feltani” per verificare la resistenza e l’affidabilità dei ganci metallici, destinati in modo particolare al settore verniciatura industriale

Una volta che i ganci di Feltani Reti vengono realizzati, sono inseriti all’interno di un macchinario che, dal punto di vista strutturale, è composto da due golfari, uno superiore e uno inferiore, entrambi girevoli, utili ad ottimizzare l’orientamento del gancio. A questo punto, vengono applicati due parametri fondamentali per tutte le prove, che sono:

Applicazione di una forza di trazione pari a 2.500 kg (considerando che normalmente un gancio di verniciatura viene utilizzato con carichi fino a 500 kg)

Misurazione continua della curva sforzo/deformazione con blocco automatico della prova al raggiungimento di una variazione massima dell’1%.

Per ogni gancio la portata massima è definita in relazione alla linearità della curva sforzo/deformazione. Quando si manifestano i primi segni di variazione, la prova si interrompe automaticamente, e la portata massima viene definita entro un intervallo di sicurezza prestabilito. Questo innovativo metodo ideato da Isabella Feltani prevede la realizzazione di prove su almeno tre campioni dell’intero lotto, prelevati all’inizio, a metà e al termine della produzione.

Se anche tu hai bisogno di realizzare dei ganci industriali personalizzati e certificati, non esitare a metterti in contatto con Feltani Reti tramite feltanireti.it