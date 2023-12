Nigma: 20 anni di tecnologie per chiusure industriali e residenziali

Quella di Nigma è un’avventura iniziata vent’anni fa. Dal 2003 l’azienda si è subito posizionata sul mercato come il punto di riferimento per la realizzazione di portoni, porte industriali e garage tecnologici su tutto il territorio lombardo, in particolar modo in provincia di Bergamo, dove ha sede l’attività guidata dall’imprenditore Cristian Rota.

Con gli anni Nigma è riuscita a cavalcare la travolgente ondata tecnologica, traslandola nei suoi prodotti quali chiusure industriali, portoni, porte industriali e garage. Soluzioni all’avanguardia e su misura in grado di soddisfare ogni specifica esigenza sia industriale che residenziale, complice la capacità di saper proporre in modo efficace le soluzioni più idonee a entrambi i settori. Quella di Nigma è una storia che ha assunto ancora più carattere nel 2005, quanto Cristian Rota arriva in azienda da dipendente ma con lo spirito e l’ambizione di un imprenditore. Qualità riconosciute dall’ex titolare che in Cristian riconosce subito il futuro dell’azienda e infatti dopo pochi anni, ad inizio 2013, a soli 28 anni Cristian Rota rileva la Nigma. “L’azienda ad oggi è in costante crescita vantando importanti aziende clienti e tante medio/piccole imprese a cui si riserva la stessa importanza e attenzione. Oltre al settore industriale trattiamo anche le porte per garage con vari modelli”, afferma Cristian Rota quando lo raggiungiamo in azienda.

Tra industriale e residenziale: scopriamo i settori di intervento di Nigma

Nigma è specializzata in sistemi di chiusure rapide e flessibili in diversi modelli, ognuna con una tecnologia differente, materiali e sistemi di azionamento capaci di coprire ogni soluzione d’uso. Per quanto riguarda il catalogo delle soluzioni industriali, i sistemi di Nigma, si adattano perfettamente a capannoni, stabilimenti e magazzini. È infatti possibile scegliere tra: porte rapide, portoni sezionali e portoni a libro.

Per quanto riguarda invece soluzioni residenziali per la chiusura di box e garage, Nigma ha sviluppato una gamma di portoni contraddistinti da solidità, innovazione e sicurezza. I portoni di Nigma offrono ridotto ingombro all’interno del garage, questo consente di parcheggiare la vettura anche vicino alla porta senza incorrere blocchi o eventuali rischi.

I portoni Nigma per i box sono costituiti da pannelli a sezioni orizzontali in grado di richiudersi su se stessi lungo guide e binari. Il meccanismo consente di risparmiare spazio: i portoni sezionali non richiedono un’area d’ingombro e sono perfetti per risparmiare spazio e risorse e avere una chiusura sicura.

I portoni a libro sono dotati di un sistema ad ante, e sono una soluzione resistente, facile da montare, ideali per locali di grandi dimensioni, che non richiedono meccanismi ridotti o scarso ingombro.

I portoni basculanti sono utilizzati per i box, Nigma li ha perfezionati e resi ancora più funzionali e sicuri grazie a una tecnologia di apertura di ultima generazione per renderne l’utilizzo agevole sia manuale sia automatizzato. Questa porta può essere dotata di portoncino pedonale, monoparete o manto coibentato.

Puoi scegliere la qualità di un marchio leader nelle chiusure civili e industriali, chiedendo il preventivo portoni, porte industriali e garage a chiusura rapida, certificati a norma CE, visitando il sito http://www.nigmaitalia.com