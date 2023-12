Out Antincendio: la sicurezza al primo posto

Out Antincendio è l’azienda con sede a Mozzo, in provincia di Bergamo, che da più di 40 anni si occupa di manutenzione degli impianti nel settore antincendio, della fornitura e manutenzione di estintori e idranti, della fornitura di porte tagliafuoco, materiali per l’antincendio e segnaletica, nonché di formazione sulla sicurezza e di vendita di kit di pronto soccorso e defibrillatori e che ha fatto dell’innovazione un principio cardine della sua attività. Argomenti che abbiamo approfondito con il sig. Maurizio Ortolani, fondatore di Out Antincendio assieme alla moglie Gabriella Limonta.

Se dovessimo riassumere la lunga chiacchierata in poche parole, potremmo sicuramente utilizzare lo slogan che li caratterizza: “dal 1980 al servizio della vostra sicurezza”. L’azienda, del resto, è da sempre garanzia di rispetto assoluto delle normative in un settore in cui tale aspetto è cruciale, per cui oggi i clienti che si affidando a Out Antincendio hanno la sicurezza di poter contare su un’azienda dagli standard altissimi. A testimonianza della propria attenzione alla qualità, Out Antincendio è stata tra le primissime società in Lombardia ad ottenere la certificazione ISO 9001 nel 1996.

Sig. Ortolani ci racconti come nasce Out Antincendio.

La Out Antincendio, nasce nel 1980. Dopo anni di esperienza come vigile del fuoco, ho deciso di indirizzare le mie competenza verso una nuova attività, dando vita a un’azienda dedita alla fornitura e manutenzione di estintori.

Qual è stato il punto di svolta?

La svolta arriva poco dopo l’inaugurazione dell’impresa, con l’acquisizione delle attività di manutenzione per una grossa azienda chimica della bergamasca, con la quale si instaura in seguito anche un rapporto di fornitura di materiale per l’antinfortunistica, ampliando e diversificando l’attività. Un altro evento di significativa importanza è avvenuto nel primo decennio degli anni 2000 quando sono entrati in attività anche i miei due figli: Luca e Federica.

Qual è il punto di forza di Out Antincendio che davvero fa la differenza per il cliente?

Investiamo molto nell’innovazione e nella tecnologia, basti pensare che già negli anni 80, con l’obiettivo di fornire reperibilità continua ai clienti, acquistammo il primo telefono portatile, un Motorola con valigetta che precorreva decisamente i tempi. Questo per raccontarvi che nel tempo l’azienda ha saputo innovarsi, riuscendo a trarre il meglio dalle opportunità che si sono presentate nel corso degli anni. Come per esempio è avvenuto con il repentino adeguamento ad una delle principali e primissime leggi in materia di sicurezza, la legge 626 del 1994, che obbligava le aziende ad adottare misure specifiche sia in termini di procedure che di formazione delle risorse. Oggi l’avvento e l’impiego della tecnologia 4.0 ci consente di gestire internamente gli impianti più complessi come per esempio quelli chimici o ospedalieri in modo rapido ed efficiente, garantendo una maggiore sicurezza negli standard adottati.

A tal proposito, quanto è importante per un’azienda come la vostra il rispetto di determinati standard?

Moltissimo: siamo stati ad esempio tra le primissime aziende ad aderire ad una delle più importanti associazioni del settore, che in seguito si è evoluta dando vita a M.A.I.A., una rete di imprese che oggi costituisce un punto di riferimento nell’ambito dell’installazione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, contribuendo a garantire il rispetto di elevati standard di sicurezza.

Come si compone la struttura di Out Antincendio?

Oggi l’azienda ha circa 20 risorse, tutte estremamente formate e competenti: il manutentore base deve essere certificato per la manutenzione di estintori, idranti e porte tagliafuoco; i tecnici impiantisti, inoltre, devono essere certificati per ogni tipologia di impianto su cui devono fare manutenzione. L’investimento di tempo e risorse su ogni dipendente è estremamente forte, ma assolutamente necessario per un’azienda che vuole mantenere i propri standard ai massimi livelli. Out Antincendio, a testimonianza della propria volontà di mettere sempre la sicurezza al primo posto, offre anche una postazione di defibrillazione ad accesso pubblico, fornendo un importante servizio a tutela della salute di tutti.