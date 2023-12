Eredi Baitelli: in prima linea alle fiere di settore nel 2024

Con 75 anni di esperienza Eredi Baitelli realizza prodotti torniti personalizzati, con approccio preciso e sartoriale. “Con il nostro prezioso background, abbiamo sempre perseguito l’obiettivo di mantenerci costantemente aggiornati alle continue evoluzioni tecniche dotandoci di tutte le risorse necessarie: umane, strumentali ed organizzative; per affrontare con estrema sicurezza e preparazione il nostro futuro”, afferma il titolare Pasquale Baitelli.

Negli anni l’azienda di Zocco di Erbusco (Brescia) ha ottenuto un grande successo nazionale ed internazionale. Uno dei suoi fiori all’occhiello riguarda la realizzazione componenti a disegno da diametro 0,5 mm a 40 mm, utilizzando diverse tipologie di materiali: ottone, ottone senza piombo, alluminio, AVP, acciaio e bronzo, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente, dell’eco-sostenibilità e del benessere dei dipendenti. Tutte caratteristiche che oggi le permettono di primeggiare all’interno del panorama delle principali fiere di settore. Scopriamo insieme a quali di queste parteciperà nel 2024.

Eredi Baitelli sarà presente alle più importanti fiere nel settore della tornitura di precisione, tra cui: AHR Expo, MECSPE Tecnologie per l’innovazione, MCE mostra convegno Expoconfort, SHK+Essen e IFH Intherm. Ognuno di questi eventi non è solo una vetrina delle innovazioni attuali ma anche un punto di incontro strategico per i diversi player all’interno del settore manifatturiero. La partecipazione attiva di Eredi Baitelli a queste fiere di rilievo è motivata da una profonda convinzione circa l’enorme opportunità che tali eventi offrono per consolidare e mettere in evidenza la sua posizione di azienda all’avanguardia e fortemente orientata all’innovazione in un contesto di industria 4.0.

Sig. Baitelli cosa significa per un’azienda come la vostra essere presenti alle più importanti fiere di settore?

La partecipazione alle fiere rappresenta per l’azienda un impegno strategico e multidimensionale, focalizzato sulla promozione dell’innovazione, la comunicazione efficace della proposta di valore e la costruzione di relazioni commerciali fondamentali per il successo nel settore della tornitura di precisione.

Qual è il vantaggio per i clienti?

La presenza alle fiere non è solo un’opportunità per l’azienda di farsi notare, ma anche per fornire ai potenziali clienti la possibilità di valutare attentamente e scegliere il fornitore che meglio si adatta alle loro esigenze specifiche.

Secondo la sua esperienza qual è il valore aggiunto?

Queste fiere sono un mezzo efficace per instaurare relazioni commerciali solide e durature così come la creazione di reti di contatti strategiche grazie all’opportunità unica di interagire direttamente con una estesa rete di attori del settore. Questo facilita la comprensione delle esigenze dei potenziali clienti e consente all’azienda di rimanere all’avanguardia, monitorando da vicino lo stato di avanzamento del mercato di riferimento.

Le fiere a cui sarà presente Eredi Baitelli con un proprio stand sono:

AHR Expo (USA)

Riunisce produttori e fornitori per condividere e mostrare il futuro della tecnologia HVACR

22-24 gennaio 2024

MECSPE Tecnologie per l’innovazione (Italia)

Dedicata all’innovazione nel settore manifatturiero

6-8 marzo 2024

MCE mostra convegno Expoconfort (Italia)

Dedicata alle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e del mondo acqua

12-15 marzo 2024

SHK+Essen (Germania)

Focalizzata sul settore del riscaldamento sanitario e climatizzazione

19-22 marzo 2024

IFH Intherm (Germania)

Dedicata agli imprenditori nel settore sanitario, riscaldamento e aria condizionata

23 al 26 aprile 2024