Giovani talentosi cercasi: la nuova opportunità di carriera

Ti piacerebbe lavorare in un’azienda che offre l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita all’interno di una realtà consolidata? Eredi Baitelli, con 75 anni di storia ed esperienza nel settore della tornitura specializzata, permetterà ai giovani di acquisire nuove competenze, sia soft che hard, all’interno di un contesto innovativo e in costante evoluzione.

Eredi Baitelli è la storica azienda di Brescia che realizza pezzi torniti destinati ad applicazioni in settori che richiedono componenti aventi media/alta complessità e precisione quali: automotive, accessori moda, caccia e pesca, food & beverage, elettrico, gas, idrotermosanitario, pneumatica, raccorderia, rubinetteria e valvole. Da sempre l’azienda adopera un approccio sartoriale e custom made in base alle specifiche richieste del cliente. In particolare, Eeredi Baitelli è conosciuta per la sua capacità di saper realizzare torniture metalliche di precisione a disegno da diametro 0,5 mm a 40 mm, utilizzando diverse tipologie di materiali: ottone, ottone senza piombo, alluminio, AVP, acciaio e bronzo.

Un’azienda che ha accolto il cambiamento, introducendo nelle sue lavorazioni l’implementazione di potenti tecnologie. Una lungimiranza che a breve porterà Eredi Baitelli ad inaugurare una nuova sede contraddistinta da tecnologie 4.0che fungono da catalizzatori per guidare, supportare e arricchire la trasformazione del panorama industriale con soluzioni sempre più avanzate e interconnesse. L’applicazione di queste tecnologie è una sfida necessaria per le aziende che vogliono restare al passo che però possiede vantaggi notori in termini di sinergie per adattarsi al mercato e ai bisogni del cliente.

Così Eredi Baitelli, ha dimostrato una costante propensione all’innovazione nel corso del tempo. Questo impegno si è manifestato attraverso l’acquisizione di macchinari all’avanguardia che le hanno permesso di elevare continuamente il livello di eccellenza dei propri processi produttivi. L’avanzamento verso il futuro implica necessariamente il coinvolgimento di giovani talenti con un interesse pronunciato verso le nuove tecnologie. In particolare, è fondamentale coinvolgere persone motivate a intraprendere un percorso formativo volto all’approfondimento e alla gestione di macchinari che costituiscono il cuore di un processo produttivo sempre più all’avanguardia.