F1 Austria, a Spielberg c’è la Sprint: dove seguirla in TV

La Formula 1 torna in Europa dopo l’appuntamento in terra canadese che ancora una volta ha premiato la Red Bull e il dominatore assoluto del Mondiale Max Verstappen. L’olandese proverà ancora una volta a trovare il successo in quello che è di fatto il tracciato di casa della scuderia, il Red Bull Ring di Spielberg che ospiterà il GP d’Austria. Nel decimo appuntamento stagionale della F1, è già l’ora di fare i conti e per Verstappen potrebbe essere la giusta occasione per la fuga decisiva verso il terzo titolo iridato di fila.

A Spielberg torna la Sprint Race

Una stagione senza rivali, se non il compagno di box Sergio Perez che lo segue a 69 punti di distanza che però, virtualmente, sono molto di più. Max Verstappen sembra involarsi ancora una volta verso il titolo Mondiale e la pista di casa della Red Bull, tra le montagne austriache della Stiria a Spielberg, è un tracciato dove l’olandese avrà oltre ai favori del pronostico grazie alla sua super monoposto, anche tutto il tifo orange per lui.

A provare a rovinare i piani del campione del mondo ci sarà proprio Checo Perez, ma anche una Mercedes data in continua crescita ed una Ferrari con altre novità. Reduce da sei vittorie e due secondi posti in otto gare e da 224 giri trascorsi consecutivamente in testa negli ultimi tre GP e mezzo, Super Max è però pronto per sbarcare in Austria per vendicare la sconfitta patita lo scorso anno a opera di Charles Leclerc, in quella che ad oggi resta l’ultima vittoria ottenuta dalla Ferrari quasi un anno fa.

E la grande novità del weekend è il ritorno della gara Sprint, con libere e qualifiche gara al venerdì, qualifiche Sprint e mini gara al sabato e poi il GP vero e proprio la domenica. Occasione doppia per fare punti per l’olandese che, comodo dei suoi 195 punti in testa alla classifica generale, non vuole sottovalutare il fine settimana austriaco: “Questo è il secondo weekend Sprint della stagione ed è sempre più frenetico e complesso rispetto ad una gara normale. Anche il meteo sembra un po’ imprevedibile – ha messo in guardia l’olandese – quindi sicuramente ci sarà un po’ di confusione”.

Sul fronte Ferrari l’obiettivo è di continuare sulla strada degli sviluppi per tentare di regalare almeno un podio ai tifosi della Rossa. Dalla gara di Barcellona, infatti, il Cavallino ha deciso di intervenire in maniera corposa sulla SF-23 e nella giornata dei 100 km del secondo e ultimo filming day della stagione a Fiorano, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno provato un nuovo fondo vettura. Al Red Bull Ring dovrebbe poi vedersi sulla Rossa anche una differente ala posteriore e una differente gestione del sistema ibrido.

F1 Austria, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Spielberg? In Austria, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il podio.

Venerdì 30 giugno

Ore 13:30: prove libere

Ore 17: qualifiche per la gara

Sabato 1° luglio

Ore 12: qualifiche per la Sprint

Ore 16:30: Sprint

Domenica 2 luglio

Ore 15: gara