Facebook Messenger e Instagram down in tutta Italia: cosa succede

Facebook Messenger e la sezione Direct di Instagram hanno smesso di funzionare in tutto il mondo il 10 dicembre. Migliaia di utenti hanno segnalato un down dei servizi di messaggistica delle due piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg. Il malfunzionamento è iniziato intorno alle 11 del mattino, ora italiana, ed è proseguito fino al primo pomeriggio, con strascichi fino a tarda serata, che potrebbero protrarsi fino a sabato 11 dicembre.

Facebook Messenger down: quali problemi sono stati riscontrati

Gli iscritti ai social hanno sperimentato ritardi nell’invio e nella ricezione dei messaggi su Messenger, o addirittura la sparizione di file, come immagini e video, inviati ad amici e follower. Altri non riuscivano a vedere la propria lista di contatti, con il sistema che indicava l’ultimo accesso a 20 o 22 ore prima.

Tra i problemi rilevati, anche la “perdita delle amicizie”: in molti, entrando sul profilo Facebook di contatti stretti, colleghi o fidanzati, non risultavano in contatto, con la possibilità di richiedere loro l’amicizia.

Messenger down: offline anche il servizio Workplace di Facebook

Se gli incidenti diplomatici tra fidanzati e parenti sono stati facilmente sormontabili con l’utilizzo di altri canali, non è andata così bene per chi gestisce pagine particolarmente trafficata e business online, in particolare per i team di lavoro che utilizzano la chat di Workplace, strumento messo a disposizione del colosso per chi lavora in smart working o deve pianificare campagne social e pubblicitarie, vero motore economico del network.

Cosa significa l’errore di Messenger: “Connessione internet assente”

Alla maggior parte degli utenti è apparso un messaggio di errore, che indicava problemi di connessione. Per questo il down dei servizi Facebook Messenger e Instagram Direct non è stato subito segnalato dagli utenti.

Il messaggio di errore “Connessione internet assente” (per gli anglofoni “Waiting for network”, cioè “In attesa della rete”), che molti utenti hanno letto provando a utilizzare la messaggistica dei social, non riguardano la rete del telefono o il segnale Wi-Fi domestico. Si tratta infatti di una dicitura standard per indicare problemi dell’app.

Nel caso specifica significa che l’applicazione di Messenger e il servizio di messaggistica di Instagram non erano in grado di connettersi alla rete per dei problemi tecnici, probabilmente dovuti all’aggiornamento dei server. Quando questo accade, viene preclusa agli utenti la possibilità di inviare file, come immagini e video, e anche messaggi.