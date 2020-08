editato in: da

Oggi parleremo di come ottenere una licenza di trasporto conto terzi, ovvero l’autorizzazione che consente a chi ha dei mezzi propri di trasportare merci appartenenti ad altri soggetti. Si tratta di un’attività professionale a sé stante e non può essere praticata in abbinamento ad altri impieghi. Per svolgere questo tipo di trasporto, bisogna avere diversi requisiti che possono essere sia soggettivi che di carattere tecnico. Questi requisiti sono stabiliti dalle norme previste per gli operatori del settore.

Licenza conto terzi: la normativa

Per ottenere la licenza conto terzi, la normativa vigente ha stabilito che, chi vuole svolgere questo tipo di attività, deve essere iscritto all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e avere ottenuto un’apposita autorizzazione. Questa autorizzazione abilita l’autotrasportatore ad esercitare l’attività su tutto il territorio nazionale. Inoltre, se l’azienda ha più autoveicoli, l’autorizzazione viene concessa a ciascun mezzo.

L’autorizzazione vale anche se si trainano dei rimorchi e semirimorchi dell’azienda stessa o di altre aziende, consorzi o cooperative iscritte all’albo degli autotrasportatori e che hanno ottenuto l’apposita autorizzazione. Per richiedere queste autorizzazioni, un’azienda deve rivolgersi agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti.

Licenza trasporto conto terzi: i requisiti

Passiamo ora a vedere quali sono i requisiti necessari per ottenere la licenza di trasporto per conto terzi. Il primo requisito riguarda il peso che viene traportato dal singolo automezzo:

se il peso è inferiore a 1,5 tonnellate, per effettuare la domanda di iscrizione all’albo degli autotrasportatori, occorre solo dimostrare di essere in possesso del requisito di onorabilità;

se il peso è superiore a 1,5 tonnellate, per effettuare la domanda di iscrizione all’albo degli autotrasportatori occorre possedere, oltre all’onorabilità, anche i requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale.

Licenza autotrasporto conto terzi: il requisito di onorabilità

Per conseguire la licenza di autotrasporto per conto terzi occorre avere il requisito di onorabilità.

Questo requisito deve essere posseduto dai diversi soggetti dell’impresa di autotrasporti e, in particolare, da:

l’amministratore unico;

i soci illimitatamente responsabili per la società di persone;

il titolare dell’impresa individuale o familiare.

Il requisito di onorabilità si può perdere nei casi in cui una persona:

viene dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure viene sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

viene sottoposta con sentenza definitiva ad alcune pene accessorie previste dal codice penale;

ha riportato con sentenza definitiva una o più condanne, per un reato non colposo, che prevede una pena detentiva complessiva di due anni e sei mesi;

ha subito in via definitiva l’applicazione di sanzioni amministrative, a causa, ad esempio, dell’esercizio abusivo della professione oppure per la sospensione della patente di guida per almeno cinque volte negli ultimi cinque anni;

ha subito, in qualità di datore di lavoro, una condanna penale definitiva per fatti che costituiscono una violazione degli obblighi previsti in materia previdenziale ed assistenziale;

ha dichiarato fallimento.

Licenza di trasporto per conto terzi: il requisito di capacità finanziaria

Un altro requisito che deve rispettare un’impresa di autotrasporti per ottenere la licenza di trasporto per conto terzi riguarda la capacità finanziaria, in proporzione ai veicoli che ha a disposizione. Per soddisfare questo requisito l’impresa deve disporre di risorse finanziarie, che non devono essere inferiori a:

50.000 euro, se l’impresa di trasporti dispone di un autoveicolo adibito all’attività di trasportatore su strada;

50.000 euro, per ogni autoveicolo supplementare.

Inoltre, l’impresa deve dimostrare di aver acquisito l’intero parco di automezzi, che deve essere costituito da mezzi di categoria non inferiore a Euro 5, oppure di aver comprato e immatricolato almeno due veicoli Euro 5.

Licenza conto terzi: il requisito di idoneità professionale

L’ultimo requisito che deve possedere chi vuole conseguire la licenza conto terzi si riferisce all’idoneità professionale. Per ottenere questo requisito bisogna frequentare un corso di idoneità specifico della durata di 74 ore e un corso di formazione periodica, che si effettua ogni dieci anni. Inoltre, bisogna superare un esame nella provincia di residenza. Chi si sottopone all’esame deve dimostrare di conoscere:

elementi di diritto civile;

elementi di diritto commerciale;

elementi di diritto tributario;

gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;

norme tecniche.

Se vuoi intraprendere questa attività, ora conosci tutti i requisiti che ti occorrono per ottenere la licenza conto terzi.