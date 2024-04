Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123rf Quali marche di elettrodomestici acquistare?

Sul mercato compaiono in continuazione nuove marche di elettrodomestici. Alcune, per la loro presenza decennale, rappresentano ormai una garanzia, altre invece restano una scoperta. Il costo degli elettrodomestici frena il consumatore dal provare una nuova marca e la fiducia fatica ad attecchire. Per questo i test condotti da diversi enti, privati e non, rappresentano un supporto all’acquisto consapevole.

Grazie a un elettrodomestico di qualità e resistente nel tempo, l’investimento nel prodotto diventa un risparmio nel breve, medio o lungo periodo. Quali sono le marche di elettrodomestici più affidabili?

I migliori televisori: il confronto tra le marche e i modelli

I televisori in commercio sono migliaia, ma le marche più note possono essere contate sulle dita di una mano. I test condotti da associazioni per i consumatori, vedono in esame televisori del marchio Sony, Samsung, LG, ma anche Panasonic, Philips, TCL e Hisense.

In base al punteggio ottenuto, su un totale di 232 televisori, emergono come migliori per qualità: Sony, Samsung ed LG. Il livello di affidabilità si basa su criteri quali guasti e problemi espressi da oltre 45mila recensioni di utilizzatori. Altro criterio per la classifica è la soddisfazione.

Le opinioni dei consumatori sono raccolte sulla base di indagini su diversi Paesi Italia, Belgio, Spagna e Portogallo e su recensioni relative agli ultimi due anni. Viene così stilata la seguente classifica:

Sony (su 36 prodotti testati) ottiene punteggio globale 65 su 100:

(su 36 prodotti testati) ottiene punteggio globale 65 su 100: Samsung (su 31 prodotti testati) ottiene punteggio globale 65 su 100;

(su 31 prodotti testati) ottiene punteggio globale 65 su 100; LG (su 29 prodotti testati) ottiene punteggio globale 65 su 100;

(su 29 prodotti testati) ottiene punteggio globale 65 su 100; Panasonic (su 6 prodotti testati) ottiene punteggio globale 62 su 100;

(su 6 prodotti testati) ottiene punteggio globale 62 su 100; Philips (su 38 prodotti testati) ottiene punteggio globale 61 su 100;

(su 38 prodotti testati) ottiene punteggio globale 61 su 100; TCL (su 10 prodotti testati) ottiene punteggio globale 61 su 100;

(su 10 prodotti testati) ottiene punteggio globale 61 su 100; Hisense (su 55 prodotti testati) ottiene punteggio globale 59 su 100.

I modelli presi in esame sono diversi tra loro e vanno delle dimensioni più piccole a quelle più grandi. I risultati riportano anche fattori quali rapporto qualità-prezzo.

Le migliori stampanti: il confronto per orientare la scelta

Sono stati fatti diversi test in merito alle stampanti. Tale dispositivo infatti rischia di essere una delle peggiori sfide per i consumatori. Non solo la difficoltà di collegare la stampante con il computer, ma anche come cambiare le cartucce e sbloccare i fogli incastrati. Sono tutte caratteristiche che, se rese male, peggiorano la posizione del modello o del marchio in una classifica di affidabilità.

In questo caso sono stati presi in esame criteri relativi alle prestazioni delle stampanti, quindi la facilità d’uso, la sostenibilità ambientale e l’uso di scanner e altre funzioni. Qual è il livello di affidabilità delle marche più note?

La classifica sembra ribaltare la fama di certi marchi, con HP che finisce ultima. L’analisi non differisce da quella dei televisori, ovvero è stata compiuta tenendo conto delle recensioni arrivate ai prodotti negli ultimi due anni e fanno riferimento a quattro Paesi: Italia, Belgio, Spagna e Portogallo.

La classifica delle stampanti più affidabili vede trionfare solo una marca: Brother. In ordine, le posizioni segnano: